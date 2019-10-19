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抹黑像戰車輾過、核子彈再炸過 李佳芬鼓勵支持者堅強

2019-10-19 17:27聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天下午來到新竹縣，與縣長楊文科及13鄉鎮市長座談，李佳芬在座談會上批評選舉抹黑的風氣，指出這次選舉韓國瑜是戰車輾過、大砲壓過、核子彈再炸過，若選舉用這種方式獲勝，以後所有的選舉都會效仿。

李佳芬表示，從來沒有一位候選人會被抨擊跟抹黑到這種地步，在這次的選戰，是戰車輾過、大砲壓過、核子彈再炸過，支持者也連帶遭殃，許多支持者都跟她說「佳芬姐，我沉下去了、我不講話」，她都會鼓勵支持者「要堅強！」

她強調，家有家風、國有國格，在這種頻頻被抹黑攻擊的情況下，更應該讓民眾知道一個選舉如果是用這樣的方式可以得勝，那從此大家就會跟著走，上面的人這樣做，下面這樣選有什麼不對？她表示，如果要國家正面陽光，那領導人不管在任何情況下，一定要有信心、正面去面對所有困難。

她也安慰韓國瑜，「一次洗、兩次洗，會把你所有不乖的東西都洗出來，大概也洗得差不多了，只剩小問題能洗。」她更感謝各地方的賢達願意站出來幫助韓國瑜，她說自己常常跟韓國瑜說「你何德何能讓這麼多優秀的人來幫你？」韓國瑜則回答她「我就是尊重人才。」

她也指出，台灣的物資缺乏，人才就顯得很重要，要讓台灣成為人才庫就有賴於政府的發展方向。新竹科學園區肩負國家非常重要的產業，過去她曾聽過兩兆雙星的計畫，這兩兆準備把人民所得翻倍上來，結果2000年時政權丟了，國家命運坎坷，但跌過失敗過，重新爬起就會特別珍惜，這一戰國民黨真的要團結一致，再次執政一定會非常非常的珍惜，不要再讓優秀的下一代的薪資跟其他國家比較時，被開玩笑說「差一個0」。

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天下午來到新竹縣，與縣長楊文科及13鄉鎮市長座...
國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天下午來到新竹縣，與縣長楊文科及13鄉鎮市長座談。記者陳斯穎／攝影
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