郭柯合是否衝擊選情 胡志強：爭取不到的面對現實

2019-10-19 17:24 中央社 台中19日電



郭台銘、柯文哲合作是否衝擊國民黨2020選情，前台中市長胡志強今天表示，國民黨可以爭取到的支持，就全力爭取，爭取不到也只有面對現實。

胡志強今天出席「胡椒粉的歡聚派對饗宴」，立委江啟臣、台中市議員黃馨慧、李中也出席，會前他接受媒體訪問，針對鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲陣營合作，胡志強做上述表示。

胡志強強調來參加粉絲聚會，不是來談大選，但他指出，國民黨最大的問題就是要盡速世代交替，每個人都說，但都做不到。他說，「鞠個躬華麗轉身，也沒叫你下台」，把機會讓給年輕人。

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對於郭、柯合作是否衝擊國民黨的選情，胡志強表示，國民黨可以爭取到的支持，全力爭取，爭取不到也只有面對現實，不要一直等，這時全力以赴就是了。

韓國瑜民調低迷，胡志強說，他要努力，請假是否有幫助，胡則說，「我不知道」。

胡志強在台中市長任內規劃的台灣塔，前台中市長林佳龍更改為「智慧營運中心」，台中市長盧秀燕將改建「台灣智慧營運塔」。胡志強表示，不了解內容，改成智慧營運中心時，自己都沒提意見，理想不被新的市長接受時，也只有尊重，現在的市長要怎麼做也尊重她。