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尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05聯合報 記者蔡晉宇／台北即時報導

名嘴彭文正、旅美學者林環牆今天在英國倫舉行記者會，持續質疑總統蔡英文的博士學位真...
名嘴彭文正、旅美學者林環牆今天在英國倫舉行記者會，持續質疑總統蔡英文的博士學位真實性。 圖／擷取自政經關不了YouTube頻道
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名嘴彭文正、旅美學者林環牆今天在英國倫舉行國際記者會，持續質疑總統蔡英文的博士學位真實性，但媒體報導，包括2位彭文正助理在內，現場僅7人到場。對此，駐德國代表謝志偉表示，好歹都是台灣人，他們丟臉，台灣亦是顏面無光，「走遠了，回來吧！」

彭文正、林環牆今日在英國倫敦薩伏伊飯店（Savoy）舉行國際記者會表示，蔡英文的博士論文是否滿足倫敦政經學院的博士學位資格，仍有可疑之處？並質疑，為什麼在2019年6月之前，這份論文失蹤也從未公開發表？但根據媒體報導，現場僅7人到場，場面冷清。

謝志偉則在臉書表示，彭、林兩位留美博士，遠赴倫敦召開國際記者會，還準備透過「臉書」直播，給不克跟到倫敦的正經粉絲們同享；結果，總共來了七個人，自己兩個人，助理兩個人，兩個不像台灣人的華人，媒體記者一人。

謝志偉說，更糟的是，「臉書」直播也失敗，並暗指當天直播時，臉書只剩下「書」，因為「臉」顯然在彭、林兩人出發時就丟了。謝志偉表示，還是有點為他們倆難過，好歹都是台灣人，他們丟臉，台灣亦是顏面無光，呼籲兩人「放下吧，回頭吧」。

駐德代表謝志偉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
駐德代表謝志偉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
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彭文正謝志偉蔡英文論文造假案倫敦
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