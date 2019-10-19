郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘明天將到高雄市舉辦感恩之旅，與粉絲見面，此場的神祕嘉賓據傳是立法院前院長王金平，高雄市立委第二選區國民黨黃韻涵受邀參加並同意到場，此事引起藍營注意。黃韻涵表示，郭董是世界級的企業家，現在是無黨籍，如果能爭取郭董到自己選區內的工業區或高雄市做更多投資，對高雄、對台灣都是很好的事；她雖到今天才知道王金平會到場，但王一直是鼓勵她參選立委的長輩，至今仍是資深國民黨人，她和王同場參加活動也很平常。

郭台銘和王金平明天同台，藍營今天頗注意，有人認為在國民黨總統初選階段，王金平和高雄市與王金平接近的人士對郭台銘頗支持，此次郭到高雄辦粉絲見面會邀請王當神祕嘉賓，也沒有什麼不對；另有人則認為郭王同台，會不會是總統大選的另一種「發展」，值得觀察。

確定明天要參加這場粉絲見面會的黃韻涵說，郭董初選時到高雄辦活動，她幫一些小忙，郭辦開始高雄場網路報名前2天，她接到郭辦的邀請並同意參加。

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黃韻涵說，郭董是世界知名的企業家，在高雄大寮也有相當大的投資，她的選區內有工業區，要是能爭取到郭董的投資，對家鄉、對高雄、對台灣都是很棒的事，為國家、為社會做事是她參選的原動力；郭董為國民黨奉獻很多，國民黨失去郭董這位黨員，她覺得很可惜，如果這次選舉中能得到郭董在經濟理念、政見上對自己的指正，將是很好的事。

她說自己朝正面看，國民黨主席吳敦義前陣子不是發文說歡迎郭董支持國民黨的參選人嗎？韓國瑜市長也說過獲得最多支持的人會贏，她希望更多人支持她，如果民進黨人願意相挺也歡迎。

黃韻涵表示，今天上午才知道王金平也會參加郭董的粉絲見面會，因到目前為止沒有看到流程，所以還不知道屆時會不會和王金平同台。

黃說，王金平是資深國民黨員、資深立委，是4年前即鼓勵自己參選立委的長輩，王現在還是國民黨籍，也沒有說要脫黨，明天如果和王同台，也都很平常。