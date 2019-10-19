「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／即時報導



2020年大選倒數2個多月，民進黨評估，在蔡英文總統高支持度帶動，及「不信任韓國瑜」氛圍發酵下，綠營在高雄的選情已轉趨穩定領先。尤其相較上半年部分立委選情堪慮，目前八個選區已全數回穩，平均領先幅度達10%以上，民進黨在高雄的總統立委選舉，可望「全壘打」。

去年高雄市長選舉，韓國瑜獲得89萬多票，以超過53%的得票率當選市長，結束民進黨在高雄20多年的執政。民進黨人士說，「韓流」餘溫能延續多久，是影響今年高雄選情的關鍵之一。截至今年中旬，左楠區劉世芳、鳳山區許智傑、三民苓雅區的李昆澤，選情都有危險。

民進黨人士說，過去幾個月來，蔡英文的聲望與支持度高，連帶穩定高雄選情；韓國瑜市政表現不佳，個人言行爭議，加上市長任期未滿一年就選總統，社會瀰漫不信任、討厭韓國瑜的氛圍，高雄更「首當其衝」，「韓國瑜因素」反倒成為高雄綠營選情大逆轉的主因。

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綠營地方輔選人士透露，高雄八個立委選區，目前民進黨參選人平均領先10%以上，劉世芳、許智傑的選情逐漸回穩，目前僅有李昆澤選區需要再加強，總統選情則是「更穩」。

黨務人士說，相較選情膠著的中台灣，其實民進黨現階段對高雄選舉的著力並不深，但高雄選情卻相對樂觀，主因就是市民討厭韓國瑜。韓剛當選市長，與市民有「立約」關係，現在卻「落跑」選總統，市民覺得被欺騙，不滿的情緒，一定會反映在明年的選舉。