蔡英文總統出席浪漫台三線藝術季凱道內山日活動

相關新聞
彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷2019-10-19 06:51
郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平2019-10-19 12:03
韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」2019-10-19 12:47
「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打2019-10-19 11:53
浪漫台三線藝術季登場 蔡英文：未來辦世界客家博覽會2019-10-19 11:33
我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」2019-10-19 05:51
走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇2019-10-19 01:48
吳釗燮：教宗11月亞洲行 不會訪中2019-10-19 00:13
美政府首度致函美企 鼓勵與台合作2019-10-19 00:10
陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應2019-10-18 22:43
高鐵南延案 藍批蘇揆當「盲建客」2019-10-18 21:03
柯失言籲輕生者別選擇自焚 醫學會：首長該有同理心2019-10-18 19:46
扁臉書談民進黨派系 三巨頭、四巨頭都被掃到2019-10-18 19:22
【重磅快評】追殺林國慶 綠營因這件事少了一點樂趣2019-10-18 17:58
獨派嗆不再含淚投票 蔡明憲公開信三問蔡英文總統2019-10-18 17:49
影／柯教自殺吃安眠藥 卓榮泰批：醫生怎可說這種話2019-10-18 17:02
被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋2019-10-18 16:59
影／不認自焚說失言 王世堅批柯無醫德應做精神鑑定2019-10-18 16:53
「自殺拜託吃安眠藥」惹議 綠委批柯文哲缺乏醫學倫理2019-10-18 16:51
徐國勇視察金門 意外成為「老兵召集令」代言人2019-10-18 16:46
蘇貞昌批在中國面前就不一樣 藍委：絕對反對一國兩制2019-10-18 16:20
致函500大企業強化與台貿易 外交部：感謝美國相助2019-10-18 15:19
沈智慧推四維八德 蘇貞昌：四尾土龍土蝨 桃園有八德！2019-10-18 15:07
被國民黨列黑桃五 丁允恭：可以換黑桃二嗎？謝謝2019-10-18 15:02
閒置3千坪工業地卻蓋農地工廠？黃國昌：土地炒作嚴重2019-10-18 14:39
中國襪涉洗產地 沈榮津：8案已分別查扣查處中2019-10-18 14:29
教宗下月亞洲行 吳釗燮：不會訪中2019-10-18 14:22
藍綠兩岸政策比一比 學者：蔡打抗中保台 韓續九二共識2019-10-18 14:18
芭樂獲准銷美 總統：顯示台美關係非常好2019-10-18 14:15
高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任2019-10-18 14:11
綠告林國慶子當政協 他回應：為台青奮鬥我可以承擔2019-10-18 13:46
影／「自焚拜託去河濱公園」 柯文哲挨批沒同理心2019-10-18 13:37
立委憂聖文森邦交 吳釗燮：密切關注2019-10-18 13:33
又失言！柯文哲：自殺拜託吃安眠藥，不要自焚2019-10-18 12:34
教宗下月訪日泰 吳釗燮：教宗不會與中接觸2019-10-18 12:05
故宮南院購票率剩1成 唐湘龍：已成陳明文蚊子紀念館2019-10-18 11:03
民進黨做了這些事 他問台灣年輕人：你們不覺丟臉嗎？2019-10-18 11:03
平反司法不法？戒嚴體制下 司法與軍法的距離2019-10-18 10:44
【即時短評】韓國瑜取勝障礙：別再有朱立倫第二的遺憾2019-10-18 10:38
熱門文章
韓國瑜取消二度美國行前 傳對方洩了這5個考題2019-10-18 15:29
三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變2019-10-18 14:00
彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷2019-10-19 06:51
綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃2019-10-19 10:00
獨派嗆不再含淚投票 蔡明憲公開信三問蔡英文總統2019-10-18 17:49
影／韓國瑜不去美國了 蔡英文燦笑用一個字回應2019-10-18 17:25
高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任2019-10-18 14:11
韓國瑜挺進台南遭鬧場 會場遍貼「尋人啟事」黑白照2019-10-19 10:16
韓國瑜忍痛取消訪美行 因為這件事不做就來不及了2019-10-18 15:23
昨天說要廢一例一休 韓國瑜今說「重新調整」2019-10-18 19:11
韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了2019-10-18 14:38
【重磅快評】追殺林國慶 綠營因這件事少了一點樂趣2019-10-18 17:58
馬吳韓明晚同台！韓國瑜請假首場大造勢踏入綠票倉2019-10-18 15:14
韓國瑜夫人李佳芬農舍違建案 內政部駁回訴願2019-10-18 18:17
扁臉書談民進黨派系 三巨頭、四巨頭都被掃到2019-10-18 19:22
波浪屋頂被消失…三航廈像Costco？ 桃機：旅客往上看感受不變2019-10-19 00:06
我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」2019-10-19 05:51
時力不分區安全名單曝光 林洲民、翟本喬呼聲高2019-10-19 01:47
柯失言籲輕生者別選擇自焚 醫學會：首長該有同理心2019-10-18 19:46
韓為何不訪美？管控風險 避免重演蔡2012前車之鑑2019-10-19 00:26
噴火式戰機明抵台 台北、高雄都看得到2019-10-18 15:17
陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應2019-10-18 22:43
觀察站／不斷拆標 讓帳面好看 卻輸了裡子…2019-10-19 00:20
「我現在要出征」韓國瑜第一支競選影片出爐了2019-10-18 18:53
走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇2019-10-19 01:48
被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋2019-10-18 16:59
外送員死亡未通報 北市勞動局開罰Uber Eats 30萬2019-10-18 17:35
桃機第三航廈難產 賴正鎰：強烈反對解約或改設計2019-10-18 19:29
韓國瑜屏東傾聽之旅最終回 站上「發財車」向鄉親喊話2019-10-18 18:17
綠告林國慶子當政協 他回應：為台青奮鬥我可以承擔2019-10-18 13:46
才說要廢一例一休又說重新檢討 韓陣營：沒牴觸2019-10-18 23:03
新聞幕後／蔡急滅火 官邸夜會派系要角2019-10-18 23:51
國民黨不分區立委點將 曾銘宗、謝龍介、林文瑞呼聲高2019-10-18 14:12
韓國瑜會AIT主席莫健 桌上擺著中華民國與美國國旗2019-10-18 20:14
熱議題／象鼻岩若列自然紀念物 地主嗆：一定圍起來2019-10-19 00:49
影／蔡英文回訪高雄小港 民眾呼台灣獨立2019-10-18 19:22
熱議題／象鼻岩三不管 中央地方互踢皮球2019-10-19 00:23
韓國瑜台南拜廟再造「韓流」 呼籲民眾別再被政黨綁架2019-10-19 11:40
韓國瑜取消美國行 韓辦：時間壓力大 割捨訪美行程2019-10-18 20:31
影／雙蘇鬥法？綠不分區成派系戰場 卓榮泰怒：不受威脅2019-10-18 16:32
留言