浪漫台三線藝術季登場 蔡英文：未來辦世界客家博覽會

2019-10-19 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／即時報導



客家委員會策劃主辦的浪漫台三線藝術季今天登場，蔡英文總統上午出席總統府前「凱道內山日」開幕式活動，她說，客家文藝復興是一定要做的事，浪漫台三線藝術季就是里程碑，未來將會辦理全球第一屆世界客家博覽會，把客家「三六九」，也就是浪漫台三線、六堆、台九線的精華集結起來， 讓全世界看到台灣的客家文化。

蔡總統說，今天的感覺凱道很不一樣，感謝藝術團隊把浪漫台三的線精華帶到凱道，浪漫台三線藝術季就像客家莊在辦喜事，非常熱鬧。

蔡總統說，三年多前她提出浪漫台三線，最重要的目標就是把台三線活絡起來，讓年輕人願回到客莊生活。她一上任就把浪漫台三線納入前瞻計畫，客委會主委李永得也常回報執行進度，用最快效益把台三線這塊招牌擦亮。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡總統表示，很多朋友說以前台三線看到的人並不多，現在很多外國人，尤其是日、韓旅客流行到台三線走走，也吃板條，喝東方美人茶等。

她指出，前陣子客委會推出10萬份旅遊補助，不到三天就被搶光，代表客莊旅遊愈來愈熱門。她說過，客家文藝復興是一定要做的事，浪漫台三線藝術季就是里程碑，透過創新與藝術，把逐漸消失的客家文化變成吸引大家來觀光的在地產業。

蔡總統說，很多南部、東部的客家鄉親，看到浪漫台三線做得這麼好，也想在家鄉推動相同的事。接下來政府會用台三線成功經驗，在高屏六堆及花東的「幸福台九線」一起推動計畫。