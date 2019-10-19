韓國瑜台南造勢會場阻路傳民怨 警方：有申請路權

2019-10-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜請假拚總統大選，今晚在台南水萍塭公園舉行首場大型造勢晚會，然而，民眾上午發現夏林路等路段停車格等均被畫入活動範圍且人行道也擺設臨時攤位，造成民眾通行困擾，不滿投訴，警方指出，主辦單位有申請路權，市府核准活動範圍為公園四周5公尺範圍，攤位均在核准範圍內，警方會加強安全維護及交通疏導。

中國國民黨前總統馬英九、黨主席吳敦義和韓國瑜今晚同台，昨晚起已有攤商及韓粉陸續進駐，也展現韓的超人氣。昨晚有民眾發現攤商占用人行道賣起國旗裝，引發口角，上午民眾質疑攤位直接占用機車停等區及汽車停車格等，反映市府處理一下。

台南市警六分局一早已派員到場巡邏，巡邏車也不定時在周邊巡邏，警方指出，主辦單位有申請路權，市府工務局核准活動範圍公園四周5公尺範圍，包括建南、永華及金華路，夏林路則較寬含汽車停車格，攤位均在核准範圍內，警方會加強治安維護及交通疏導。至於集會遊行申請時間則由下午2時至晚上10時止。

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