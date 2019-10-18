陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應
2019-10-18 22:43
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
外交部長吳釗燮昨表示，天主教教宗方濟各十一月亞洲行，外界揣測恐順道訪中，吳釗燮說，外交部接到的資訊是「教宗不會去」。
陳建仁副總統伉儷率團前往教廷訪問，結束行程後15日清晨返抵國門。下機後發表談話指出，訪問中代表蔡英文總統邀請教宗方濟各來台展開牧靈之旅。
台灣應該更關心教宗是否應邀來台訪問，而不是去評論教宗會不會去中國大陸。
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陳副總統去年差不多同一時間也曾率團前往教廷，也曾當面邀請教宗來台。當時梵蒂岡新聞網報導，教宗對台灣的訪問「並未在研究中」。
聖座新聞室主任10月18日宣布這項消息。梵蒂岡發言人在一份公告中表明，10月14日主日，「在教宗聖殿的小堂裡有許多代表團，包括由陳建仁副總統率領的台灣代表團，前來參加教宗保祿六世和其他六位真福的封聖大典」。
公告繼續寫道：「在禮儀開始前，各代表團團長簡短地禮貌問候了教宗方濟各，如同類似場合中既定的禮節那樣。」伯克接著指明：「在如此純然宗教性質的背景下，陳副總統再次邀請教宗訪問台灣。針對這點，我可以確定這項教宗訪問並未在研究中。」
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