高鐵南延案 藍批蘇揆當「盲建客」
2019-10-18 21:03
聯合報 記者鄭媁
／即時報導
選前三個月，行政院長蘇貞昌拍板高鐵南延案。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，蘇揆把兩次被交通部審查打回票的高鐵南延案迅速通過，還敲定一條很燒錢又不符需求的「左營方案」。他批評，蘇貞昌就像是一個「盲建客」，不僅睜眼說瞎話亂開建設支票，也被過去的自己打腫了臉。
黃子哲在臉書指出，高鐵南延屏東所採的「左營方案」，要花554億，卻設站在偏遠的六塊厝，屆時往潮州、屏東市，還要再等車、轉車。而該線未進入高雄市區，也沒有與台鐵共構，旅運人數恐怕也不符成本效益。簡單說，就是既不便又不賺，無怪乎，韓國瑜市長會形容這是一條「盲腸線」。
黃子哲說，當外界質疑高鐵南延恐將虧損30億時，蘇貞昌反駁，「政府做事不能唯利是圖」、「不能用錢做唯一考量」。但13年前第一次當行政院長的蘇貞昌，針對中央政府總預算的籌編，他當時可是大義凜然的表示，「各部會應就實際建設的需求全面通盤檢討，若屬選舉承諾或支票，不具經濟效益的建設，應回到原點再評估考量，該改變就改變，該調整就調整，做不到的建設不要硬做」。
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黃子哲說，13年後言猶在耳，但蘇貞昌再次當上閣揆，為了幫蔡英文總統助選，為了延續民進黨的政權，就來個超強的髮夾彎。胡亂加碼大開選舉支票，就算如此不具經濟效益的高鐵南延也要硬幹。蘇過去對財政與專業的尊重，一切竟成空；許下的承諾與豪氣，當然也通通不認帳了。
他批評，蘇貞昌是政壇的老司機，卻也是專業級的老騙子。過去才欺騙神明又跑去參選新北市長，如今又毀信背諾，再次騙了13年前的自己，而且還有臉大肆批評別人。對照日前蘇貞昌面對立委的質詢時，可以在國會殿堂把「四維」當作四尾土龍，把「八德」說成桃園的八德，其水準與道德之低落，倒頗為一致。
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