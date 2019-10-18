韓國瑜會AIT主席莫健 桌上擺著中華民國與美國國旗

2019-10-18 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天上午銷假，與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）見面；2人見面氣氛愉快融洽，會談桌上擺放著中華民國與美國的國旗，互贈禮物與握手，韓國瑜送莫健瓷器盤子，莫健也回送1袋禮物。

韓國瑜今身著深色西裝、搭配紅色領帶，一進門立即以英文對莫健打招呼；美國在台協會（AIT）主席莫（James Moriarty）在2〇16年10月上任後已7次訪台，日前與蔡英文總統見面後，今天首次拜會高雄巿長韓國瑜。

莫健開口先用中文說他是是第三次到高雄，韓國瑜笑著說「我知道，你說中文」，接著莫健以英文並透過翻譯與韓國瑜對談，兩人寒暄後，進行閉門會談；但到底談了什麼、閉門的重點，會後記者詢問參與的在場人士，眾人均低調不願多談。

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