小英訪漁港臉書標註「漁你站在一起」 暗虧韓請假

2019-10-18 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統今天走訪高雄，稍早也透過臉書提到民進黨政府為台灣漁業所做的四件事。她說，這三年多來政府從未鬆懈、堅守崗位，沒有忘記漁民朋友的需求，完成了這四項成果。她並感謝高雄漁民朋友送她「旗開得勝」的立體畫，並承諾會繼續努力，讓台灣漁業可以永續發展。

蔡總統這一則臉書文末，也刻意加上了一個「漁你站在一起」的hatshtag，暗虧了請假三個月的高雄市長韓國瑜。

蔡總統說，她今天一整天都在高雄，到各處跟高雄的市民朋友見面，也特別到前鎮漁港跟漁民朋友相聚，傾聽第一線的產業需求，也報告民進黨政府上任以來，為台灣漁業做的四件事，包括歐盟解除漁業黃牌，保住遠洋漁業400億產值、加入南印度洋漁業協定，保障漁民在印度洋捕魚權益、全額補助漁船船位回報通訊費，減低漁民負擔及投入10億建立漁產品冷鏈系統，協助漁民產銷保存

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