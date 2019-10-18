扁臉書談民進黨派系 三巨頭、四巨頭都被掃到
前總統陳水扁今天在臉書談立法院長蘇嘉全的姪子蘇震清爭取不分區立委風波，感慨「政治不講究誠信太多了」、「有時一味派系考量真會害人不淺」，並提及2016年的內政部長人選、去年高雄市長選舉之事，說2016年內政部長最後由葉俊榮出線，是因某派系反對由吳澤成出任，去年高雄市長選舉初期，民進黨候選人陳其邁得到高雄市政府團隊的奧援很少。
以下是陳水扁今天臉書全文：
「立法院長蘇嘉全僅管否認為了力推他的姪子、立委蘇震清進入不分區安全名單，導致中執會流會，但其背後隱藏2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。
蘇震清立委因屏東立委選區劃分席次減少ㄧ席，以致無法在選區尋求連任，為了角逐2022年屏東縣長黨內初選，特別爭取不分區立委並列入安全名單。蘇震清點名總統、行政院長、總統府秘書長、民進黨主席卓榮泰等人，都曾承諾將他列不分區立委名單，卓主席甚至保證在10名內的安全名單，若黨中央推翻承諾，他會脫黨參選。蘇嘉全說他相信卓榮泰會有大智慧處理。
三任立委蘇震清早就有意參選2022年潘孟安任滿的屏東縣長。同選區的現任立委，隸屬於新潮流系的鍾佳濱也有意爭取。蘇震清退出初選，成全鍾佳濱尋求連任區域立委，改爭取不分區立委安全名單，並獲得黨內三巨頭、四巨頭的首肯甚至拍胸腑保證，如今傳出生變，難怪蘇嘉全與蘇震清叔姪會反彈。
政治不講究誠信太多了。2016年大選前，蔡總統候選人二次允諾蘇煥智出任內政部長，後來又答應給吳澤成，因為某派系反對，最後在宣布前2個小時跑出人還在美國的葉俊榮。
2016年高雄市長選舉黨內初選，陳菊市長「唯一支持」同為新系的嫡系劉世芳，並沒有承諾誰出線就支持誰。非新系的陳其邁縱使黨內初選勝出，也沒有在第一時間獲得菊姐的力挺，而選擇選前北上擔任總統府秘書長。陳其邁選戰初期可以說孤軍奮戰，很少得到市府團隊的奧援，聽說是陳其邁不願承諾當選後市府小內隔不能更動。有時一味派系考量真會害人不淺。
還記得2004年不分立委，除票選（黨員投票+民調）8位安全名單（2女6男），阿扁兼主席提出的不分區立委安全名單，4女4男，哪一個有派系或個人考量？
1、陳秀惠（原住民代表）
2、張俊雄（內定立法院長）
3、蔡英文（政務官）
4、王榮璋（殘障代表）
5、張慶惠（客家代表）
6、盧天麟（勞工代表）
7、黃淑英（婦團代表）
8、王塗發（經濟學者）」
留言