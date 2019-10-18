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【重磅快評】追殺林國慶 綠營因這件事少了一點樂趣

2019-10-18 17:58聯合報 主筆室

國民黨為扳倒民進黨立委陳明文，與前立委林國慶共組「打破明文規定聯盟」，但因人選決定無共識，林選在國慶日宣布以無黨籍參選，藍軍寄予祝福；未料事隔三天，綠營就去地檢署告發，指林的兒子擔任大陸政協，中共要滲透選舉，陸委會也立即開會審認，林國慶質疑「為何高鐵300萬疑雲案沒有如此效率？」，顯然說對了一件事，國家機器又作了一次最差的演繹。  

林國慶本出自民進黨，以出色嗓音走紅政壇，草根風格濃厚，2007年為了黨的團結退選立委，禮讓蔡啟芳，說好下一屆立委選舉蔡應禮讓林，不料，2012年換蔡啟芳的兒子蔡易餘接棒參選，2016年第九屆立委選舉林國慶的民調又輸給蔡易餘，林國慶在民進黨的政治路走得坎坷。

去年林國慶在臉書開直播，表示對蔡政府失望，剪掉民進黨黨證，引起政壇側目，但他未口出惡言，僅表示「今後不分藍綠，只看能力」，但仍寄望民進黨好好打拚，即使這次說要打破「明文規定」，他還是發表一段「去年我主動離開生平唯一政黨，感謝昔日戰友們照顧關懷，我離開沒帶走一片雲彩，但昔日一起為台灣打拚歷史畫面依然在我內心長存」的感言，綠營面對這樣感性的黨友，選擇在他宣布參選後的第三天告發他兒子，指涉中共要藉他的參選滲透選舉，政治這般現實，於今猶烈。

林國慶參選立委和兒子林智遠擔任大陸「政協」，原本是兩件事，但綠營厲害的地方就是把兩者交纏混雜在一起，綠營早已知道林智遠在平潭開民宿，擔任「政協」，卻留中不發，等到林國慶宣布參選後才統統倒出來，林國慶一家人，妻子、兒子、媳婦和女兒一個都沒放過，追殺的動作確實到位。

在地檢署還沒有分案之前，陸委會就啟動審認，結果事證根本不週全，陸委會面對媒體詢問也無從談起，只能援引舊例談談函釋，指擔任中國政協若是「特邀特聘」，屬榮譽職，僅能列席，沒有完整的職權，沒有違反相關法令，若是主動任職者，則有違反兩岸人民關係條例不得擔任中共黨政軍職務之虞。至於林智遠是否違法目前由主管機關審認。

林智遠的「政協」是榮譽職還是主動任職，目前不得而知，但林智遠今在臉書表示，他是擔任特邀政協，全名是「特邀政治協商委員」，沒投票權，但可以旁聽大陸政協會議，可以協助台灣人解決問題，是無給職云云；如果屬實，看來綠營這次又是白忙一場，只是林智遠這麼快就亮出底牌，消減不少綠營人士追殺林國慶的樂趣罷了！

坦白說，林國慶未必有當選的把握，但他在嘉義山區競逐立委，多少會爪分英派掌門人陳明文的票源，陳明文經過張花冠控性騷擾、高鐵300萬事件，原本穩當的選情充滿變數，面對國民黨許能通的挑戰本來就吃力，如果林國慶也來攪局，陳明文勢必遭兩面夾擊，這也說明綠營何以在林國慶宣布參選後立即按鈴告發，陸委會也快速啟動審認的背後原因了。

嘉義縣民進黨部主委林沐惠（左三）和律師到地檢署按鈴，告發指林國慶的兒子擔任大陸政...
嘉義縣民進黨部主委林沐惠（左三）和律師到地檢署按鈴，告發指林國慶的兒子擔任大陸政協，中共要滲透選舉。記者李承穎／攝影
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