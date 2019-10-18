獨派嗆不再含淚投票 蔡明憲公開信三問蔡英文總統

2019-10-18 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



退出民進黨的國防部前部長蔡明憲今天發出公開信，距離2020總統跟立委選舉剩下80幾天，蔡英文總統的民調呈現領先，誠摯祝福她。但民間還是對她有許多質疑與不滿，在國內的本土派及海外台灣人對蔡英總統的不滿，他也要向蔡英文總統提出公開的質疑與請教：

一、蔡英文總統多次說要捍衛台灣主權及台灣人民尊嚴，但她只說不做。如她不支持東奥正名，也不支持台灣入聯，舆馬英九沒有不同，都是在維持現狀。至今她都沒有解釋為何反對東奧正名公投的理由？

二、民進黨黨綱闡明，公投入聯、正名制憲的理念，但蔡英文總統不願公投正名，甚至更直接在一年多前公投法修正中把公投 正名 制憲「人民作主」的公投精神拿掉，所以蔡英文連任會比較顧台灣主權嗎？這是我們台灣本土派及海外台灣人對蔡英文最大的失望與疑慮。

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三、台灣加入WHO、UN，在國際上，美、加、日、歐盟等國領袖或國會都有通過支持台灣參與WHO等國際組織的決議，為何民進黨立委國會過半，這三年來都沒有通過任何一個台灣國會加入WHO的決議案；我們多次要求蔡英文總統親自召開國際記者會， 向全世界表明我們要以台灣名義加入國際組織，這樣的正式公開宣示很難嗎？為何這三年都沒有看到蔡英文總統公開召開加入WHO的國際記者會？

既然現在蔡英文總統民調高，我們不希望她跟國民黨一樣維持現狀，讓台灣拓展國際的空間繼續受到中國蠻橫的打壓。以下我們秉持著做公民的良知作以下卑微而嚴肅的呼籲：

一、請蔡英文總統公開承諾，如果連任當選，明年2020東京奧運會，她要公開以台灣隊名義參加東京奧運會，請她在選前公開聲明與承諾。

二、請蔡英文總統公開承諾，推動以台灣的名義加入WHO、UN等國際組織。

三、請蔡英文總統公開承諾，馬上再修改公投法，恢復人民直接民主的權限，落實民進黨黨綱，讓公投入聯、正名制憲可以成為公投的議題。

四、請蔡英文總統公開承諾，再度啟動司法改革，台灣民眾有高達八成對於司法改革感到不滿意，希望她可以加速有效落實司法改革，建立陪審制度提升司法官養成制度，及淘汰不適任的法官或司法人員。

五、轉型正義要徹底執行，過去阿扁總統時代，還未有促轉條例，就可以執行將國防部及所屬單位的蔣介石銅像移到慈湖，將威權的象徵移出軍方的體制。我們呼籲蔡英文總統能夠有效積極執行促轉條例移除威權的象徵，落實軍隊國家化。

六、積極強化國防與亞太區域安全合作：大幅有效增加國防年度預算達GDP3%，强化嚇阻性戰備，有效落實國防產業自主政策，落實全民國防教育並提高國防軍事教育的預算，實施徵兵募兵並行，強化後備軍人動員與訓練，以提升國防自我防衛的能量，美日區域安全聯防與合作。

蔡明憲表示，他呼籲蔡英文總統可以針對這些疑慮及建議，將妳的立場或主張說清楚講明白。我們已經等待三年多了，加上過去八年在野，這十幾年我們對你有所期待，對你落實捍衛台灣主權及尊嚴的立場再不滿意也是含淚投票。現在民進黨執政已經三年多了，請蔡總統不僅口說而是要去實踐，不要模糊，我們不再接受「含淚投票」。