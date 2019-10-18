韓國瑜團隊指總工時只減2小時 勞部：每周工時有成效

2019-10-18 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日拋出廢除一例一休，其國政顧問團更認為一例一休上路後，勞工工時並未減少。對此，勞動部今澄清，「周休二日」新制（採一例一休方式）實施後，我國勞工的實際工時已逐步縮減，若廢除「周休二日」新制，回到每周上班6天的情況，恐非多數勞工朋友所樂見。

韓國瑜國政顧問團搬出勞動部數據，指2017年每人每月平均工時總計為169.6小時，換算年總工時平均為2035小時，比未實施「一例一休」前增加了1小時，2018年勞工總工時為2033小時，較2017年只減少2小時，比未實施「一例一休」前降1小時。

勞動部官員說明，因全年總工時包括全時工作者與部分工時工作者，但我國的部分工時比例較其他國家低，沒辦法看出真實狀況，因此應就全時工作者來看，比較基準較為一致、精準。

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勞動部指出，我國「全時就業者」每周經常性工時已由2016年的43.3小時，降為2018年的42.2小時，且明顯低於鄰近的日本44.3小時與韓國45.7小時，若由OECD的「受僱者工時過長比率」(每周經常性工時達50小時以上) 來看，2016年我國為8%，遠低於日本(21.8%)、韓國 (20.8%)、英國(12.7%)及美國(11.5%)，我國2017年再下降為5.9%，顯示我國在降低工時上，有相當成果。

勞動部強調，「周休二日」新制除了全面落實周休二日，也適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性，相關制度的變革，牽動勞方權益與資方需求，必須非常審慎評估，不應在沒有任何政策主張的情況下，就草率喊出廢除。