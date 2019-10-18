影／柯教自殺吃安眠藥 卓榮泰批：醫生怎可說這種話

2019-10-18 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



台北市柯文哲又失言，昨天出席活動談到「自殺拜託吃安眠藥，不要自焚」，此說法再度引發爭議，民進黨主席卓榮泰今天下午到桃園參加立委鄭寶清永和市場後援會座談，批柯文哲失言，「台北那個醫生，叫人家自殺吃安眠藥，不要用火燒的，哪有這樣」，身為醫生應該是要大家尊重生命，而非教導傷害生命方法，「這不是醫生該做的，何況是地方首長。」

卓榮泰今天到桃園輔選，力挺現任立委鄭寶清替地方爭取不少建設預算，致詞時也不忘誇讚現任市長鄭文燦的政績優異，要支持者續挺鄭寶清，未來再配合市府到中央爭取更多預算。

卓話鋒一轉表示「市長有三種」一種是台北那個醫生，並批柯文哲失言一說，提到身為醫生竟然因為怕麻煩，要大家自殺吃安眠藥不要自焚，「身為市長和醫生，怎可以說這種話」，認為柯為了權利，頭腦都亂掉，卓會後受訪強調，「身為醫生應該是要呼籲大家尊重生命，而不是教導大家傷害自己生命的方法，更不是教大家用這種，不要用那種方法（自殺）」。

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至於高雄市長韓國瑜近來也發言「政府如果沒做好教育、關懷弱勢，領導人應該一頭撞死」，卓也說第二種市長就是高雄這種，說什麼領導人若沒做好，要人一頭撞死，他認為，哪有這樣短命，批韓都沒講什麼好政見，都講一些有的沒的，只為創造自己的網路聲量。

最後卓榮泰力讚第三種市長就是鄭文燦這種，第一屆到第二屆市長從贏少到贏多，這幾年來做事正當，沒有失言過，大家有目共睹，呼籲支持者要選出正正當當的候選人，不是隨便亂講話，最後也要支持者幫民進黨守著衛冕者防守線，讓國會過半，續挺小英連任。

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