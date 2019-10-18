被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋

2019-10-18 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書貼文，剛剛在政論節目遇到一個她不熟悉的民進黨立委，節目中感覺她的談話很「天」，所以下節目趕快Google一下她的來歷與背景。果然「天天的」，什麼「助理在大便、用湯匙喝珍奶、晚上十點後限電，不要看電視開燈，早點睡⋯也可解決少子化問題」。

游淑慧說，她在節目中說，民進黨不斷操作今天香港、明天台灣；可是我們就不是香港、也不會變香港啊；中華民國有獨立主權、有選舉和民主、有自己的能源、軍隊和經濟。「我話還沒說完，這位立委大大就馬上說：吼，你這是台獨！」

「台獨？台獨？台獨？我的白眼都翻到抽筋了⋯」游淑慧反問，她懂不懂民進黨的台獨黨綱，和國民黨的中華民國到底內涵為何？貼標籤、無邏輯、任意抹黑，真的讓她嘆為觀止，秀才遇到兵。

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