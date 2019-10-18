蘇貞昌批在中國面前就不一樣 藍委：絕對反對一國兩制

2019-10-18 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆質詢時詢問ECFA明年有沒有可能中止，蘇回答，中國要卡台灣，什麼手段都有可能，指中國是極權國家，一切決定都是為政治服務，並認為賴士葆對於中國作為都不吭聲，反問賴，中國主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，他為什麼沒有意見，賴則強調，他「絕對反對」。

國民黨立委曾銘宗日前指出，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）10年協商期間即將到期，國安局上月曾提報ECFA可能會因此而被中止，認為兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。

賴士葆今質詢時再提此事，質問國發會主委陳美伶：「ECFA明年到期，會不會被取消？ 」對此，陳美伶回答：「ECFA沒有說明年到期，條文裡面沒有這樣寫。」並強調，我方當然希望繼續，目前也沒有收到中方要中止的訊息。

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蘇貞昌則表示，中國要卡台灣，什麼手段都可能，什麼時候要搞什麼事情都很難講。中國是個極權國家，就好像自由行，一下又可以截止，中國不是用經濟在看事情，一切是為政治服務的。

對此，賴士葆反譏，我們（台灣）也是一樣啦，也是看政治。

蘇貞昌則說，不一樣，中國不像台灣有立法委員，擁有免責權，反問「中國有國會議員可以指責習近平？台灣的國會議員可以替中國說話，中國可以替台灣講一句話嗎？」又問，日前有台灣人拿中華民國國旗到中國，卻因此被迫寫悔過書，賴怎麼不講半句話？賴回答，「（應該）要講國事」。

蘇又說:「國人拿著國旗，被中國要求寫悔過書，這怎麼不是國事？你怎麼一句話都不講？」賴此時則說:「我反對一國兩制！」蘇又問，「你敢對中國講嗎？」賴則說:「我敢！」賴士葆並強調，他絕對反對（一國兩制台灣方案）。