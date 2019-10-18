親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

蘇貞昌批在中國面前就不一樣 藍委：絕對反對一國兩制

2019-10-18 16:20聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆質詢時詢問ECFA明年有沒有可能中止，蘇回答，中國要卡台灣，什麼手段都有可能，指中國是極權國家，一切決定都是為政治服務，並認為賴士葆對於中國作為都不吭聲，反問賴，中國主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，他為什麼沒有意見，賴則強調，他「絕對反對」。

國民黨立委曾銘宗日前指出，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）10年協商期間即將到期，國安局上月曾提報ECFA可能會因此而被中止，認為兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。

賴士葆今質詢時再提此事，質問國發會主委陳美伶：「ECFA明年到期，會不會被取消？ 」對此，陳美伶回答：「ECFA沒有說明年到期，條文裡面沒有這樣寫。」並強調，我方當然希望繼續，目前也沒有收到中方要中止的訊息。

蘇貞昌則表示，中國要卡台灣，什麼手段都可能，什麼時候要搞什麼事情都很難講。中國是個極權國家，就好像自由行，一下又可以截止，中國不是用經濟在看事情，一切是為政治服務的。

對此，賴士葆反譏，我們（台灣）也是一樣啦，也是看政治。

蘇貞昌則說，不一樣，中國不像台灣有立法委員，擁有免責權，反問「中國有國會議員可以指責習近平？台灣的國會議員可以替中國說話，中國可以替台灣講一句話嗎？」又問，日前有台灣人拿中華民國國旗到中國，卻因此被迫寫悔過書，賴怎麼不講半句話？賴回答，「（應該）要講國事」。

蘇又說:「國人拿著國旗，被中國要求寫悔過書，這怎麼不是國事？你怎麼一句話都不講？」賴此時則說:「我反對一國兩制！」蘇又問，「你敢對中國講嗎？」賴則說:「我敢！」賴士葆並強調，他絕對反對（一國兩制台灣方案）。

ECFA賴士葆一國兩制蘇貞昌
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／柯教自殺吃安眠藥 卓榮泰批：醫生怎可說這種話

2019-10-18 17:02

被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋

2019-10-18 16:59

影／韓國瑜不去美國了 蔡英文燦笑用一個字回應

2019-10-18 17:25

影／不認自焚說失言 王世堅批柯無醫德應做精神鑑定

2019-10-18 16:53

「自殺拜託吃安眠藥」惹議 綠委批柯文哲缺乏醫學倫理

2019-10-18 16:51

徐國勇視察金門 意外成為「老兵召集令」代言人

2019-10-18 16:46

致函500大企業強化與台貿易 外交部：感謝美國相助

2019-10-18 15:19

沈智慧推四維八德 蘇貞昌：四尾土龍土蝨 桃園有八德！

2019-10-18 15:07

被國民黨列黑桃五 丁允恭：可以換黑桃二嗎？謝謝

2019-10-18 15:02

閒置3千坪工業地卻蓋農地工廠？黃國昌：土地炒作嚴重

2019-10-18 14:39

中國襪涉洗產地 沈榮津：8案已分別查扣查處中

2019-10-18 14:29

教宗下月亞洲行 吳釗燮：不會訪中

2019-10-18 14:22

藍綠兩岸政策比一比 學者：蔡打抗中保台 韓續九二共識

2019-10-18 14:18

芭樂獲准銷美 總統：顯示台美關係非常好

2019-10-18 14:15

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

綠告林國慶子當政協 他回應：為台青奮鬥我可以承擔

2019-10-18 13:46

影／「自焚拜託去河濱公園」 柯文哲挨批沒同理心

2019-10-18 13:37

立委憂聖文森邦交 吳釗燮：密切關注

2019-10-18 13:33

又失言！柯文哲：自殺拜託吃安眠藥，不要自焚

2019-10-18 12:34

教宗下月訪日泰 吳釗燮：教宗不會與中接觸

2019-10-18 12:05

故宮南院購票率剩1成 唐湘龍：已成陳明文蚊子紀念館

2019-10-18 11:03

民進黨做了這些事 他問台灣年輕人：你們不覺丟臉嗎？

2019-10-18 11:03

平反司法不法？戒嚴體制下 司法與軍法的距離

2019-10-18 10:44

【即時短評】韓國瑜取勝障礙：別再有朱立倫第二的遺憾

2019-10-18 10:38

北市研考會民調 市長柯文哲滿意度維持51%

2019-10-18 10:17

柯文哲挖親民黨牆腳？北市議會將成立民眾黨黨團

2019-10-18 10:01

【重磅快評】「溫室花」與「玻璃心」

2019-10-18 07:46

藍營舉發福岡「不明賀電」 謝長廷憂洩密給中國

2019-10-17 23:02

郭董70歲生日跟張忠謀夫婦一起過 願中華民國國富民強

2019-10-17 20:35

台灣警察一國二制？立委要警政署說明為何差別對待基層

2019-10-17 20:19

國民黨開鍘鄭佩芬、李正皓 網友說乾脆一起開除這兩人

2019-10-17 19:54

女性農場遭歧見 歐盟議員籲修正

2019-10-17 19:40

酬庸肥貓8大類 曾文生備詢成箭靶

2019-10-17 19:32

美亞太助卿史達偉批中霸凌台灣 外交部：感謝對台支持

2019-10-17 18:38

台灣芭樂開放進口美國 蔡總統臉書酸韓「這不是MOU」

2019-10-17 18:21

警大系主任洩題助50人金榜題名 黃國昌：考選部睡一年

2019-10-17 17:16

國民黨開鍘李正皓 李：趕走烏鴉，趕不走災難！

2019-10-17 17:01

自嘲戳破國瑜的新衣 李正皓：開除我能救選情？

2019-10-17 16:50

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

2019-10-17 16:31
看更多

熱門文章

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

2019-10-17 18:46

叫宵夜找到另一半？她遇見超可愛外送員下一秒糗爆

2019-10-17 17:28

郭董70歲生日跟張忠謀夫婦一起過 願中華民國國富民強

2019-10-17 20:35

又失言！柯文哲：自殺拜託吃安眠藥，不要自焚

2019-10-18 12:34

韓國瑜喊廢一例一休 工商界：惡法應通盤檢討

2019-10-17 21:15

台灣警察一國二制？立委要警政署說明為何差別對待基層

2019-10-17 20:19

韓國瑜要廢了它？民進黨去年大敗 就因這個大地雷

2019-10-18 10:00

他拍到外送員逆向等紅燈 網友看後照鏡：你也違規

2019-10-18 10:09

國民黨開鍘鄭佩芬、李正皓 網友說乾脆一起開除這兩人

2019-10-17 19:54

韓國瑜屏東傾聽之旅 這兩件事他是創舉

2019-10-18 05:25

藍營舉發福岡「不明賀電」 謝長廷憂洩密給中國

2019-10-17 23:02

韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

2019-10-18 14:38

【重磅快評】「溫室花」與「玻璃心」

2019-10-18 07:46

韓國瑜忍痛取消訪美行 因為這件事不做就來不及了

2019-10-18 15:23

台灣芭樂開放進口美國 蔡總統臉書酸韓「這不是MOU」

2019-10-17 18:21

【重磅快評】韓國瑜要割「盲腸線」 政院還盲腸發言？

2019-10-17 18:36

蘇貞昌當院長沒請過假？他點出蘇不敢說但天天做的事

2019-10-18 11:37

韓國瑜喊廢1例1休 勞資兩樣情

2019-10-18 00:35

韓國瑜取消二度美國行 傳是因對方出了這5個考題

2019-10-18 15:29

搜尋幕後／2大關鍵 讓黑盒子重見天日

2019-10-18 00:16

選戰觀察／蘇家人「三連發」…劍指黨政高層

2019-10-18 00:01

溝通訪美行 韓國瑜明銷假半天與AIT主席莫健首次會面

2019-10-17 19:57

莫健會韓國瑜：想聽聽韓市長對未來的計畫

2019-10-18 11:41

準備訪美行 韓今銷假半天 回市府會莫健

2019-10-18 00:37

馬吳韓明晚同台！韓國瑜請假首場大造勢踏入綠票倉

2019-10-18 15:14

【即時短評】韓國瑜取勝障礙：別再有朱立倫第二的遺憾

2019-10-18 10:38

郭台銘列民眾黨不分區？蔡壁如：他考慮中

2019-10-18 11:31

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

北市立委第3選區雙帥對決 他點出吳怡農若贏蔣萬安的指標意義

2019-10-18 10:06

故宮南院購票率剩1成 唐湘龍：已成陳明文蚊子紀念館

2019-10-18 11:03

政治路不好走…立委瘋第二專長 為何統統撐不過一天？

2019-10-18 11:00

韓國瑜喊廢一例一休 蔡反擊：要周休一日嗎？請給交代

2019-10-18 12:38

韓國瑜喊廢一例一休 勞團：說法模糊非常不負責任

2019-10-17 21:59

學者：高鐵南延本身 就是政治建設

2019-10-18 00:32

林國慶兒任陸政協？ 綠營提告

2019-10-17 23:37

颱風哈吉貝重創日本 安倍推文感謝台灣慰問

2019-10-18 10:00

韓國瑜請假沒規範？綠委提：扣薪假達長假 須議會通過

2019-10-18 09:02

補助了也沒戲唱…恆春機場存或廢？

2019-10-18 00:02

北市研考會民調 市長柯文哲滿意度維持51%

2019-10-18 10:17

民進黨做了這些事 他問台灣年輕人：你們不覺丟臉嗎？

2019-10-18 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top