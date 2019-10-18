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徐國勇兼差代言人 高喊老兵快回金門

2019-10-18 17:02中央社 金門縣18日電

金門縣長楊鎮浯（右）致贈內政部長徐國勇「老兵重返榮耀」的專屬紀念酒，他開心的說，...
金門縣長楊鎮浯（右）致贈內政部長徐國勇「老兵重返榮耀」的專屬紀念酒，他開心的說，一定要珍藏在書櫃裡，捨不得喝。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
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內政部長徐國勇今天到金門視察業務，由於曾在金門服役，臨時受邀為縣府老兵召集令活動代言，並獲贈老兵紀念酒。他開心地對同梯最高法院書記官長徐昌錦喊話「趕快回來吧！」

徐國勇是民國67年到金門，在海軍小艇部隊服役，時值台美斷交時期，正是台灣風雨飄搖之際。徐國勇說，回想當時抽籤時，只有他和徐昌錦「雙徐」抽中金門，台下立時歡聲雷動。

徐國勇感謝當年有金門保障，讓台灣非常安全。他說，感謝金門的弟兄和鄉親，在金門服役是一輩子的回憶。

縣長楊鎮浯為徐國勇獻花並贈送這次活動紀念酒和當年部隊隊徽。徐國勇說，酒捨不得喝，要放在書櫃裡，當永遠的紀念。

金門縣政府老兵召集令活動從1日展開，楊鎮浯說，不到一個月已有1600人參加，由於紀念品數量有限，呼籲老兵快回來。

楊鎮浯說，在金門當兵時，很多人想快一點離開金門回台灣實現夢想，但現在老兵都很想要回到金門，來體會回味當時的感動，所以縣府特地請徐國勇作指標性人物，為縣府邀請所有在金門服役過的弟兄一起重返這個英雄島，重返榮耀。

徐國勇和徐昌錦兩人都是出身師專，後來各自進入司法界；徐昌錦擔任司法官、徐國勇成為律師，後來進入政壇。聽到楊鎮浯呼籲老兵趕快重返金門島，徐國勇立刻對徐昌錦喊話「趕快回來吧」！

徐國勇今天到金門視察水頭碼頭等處業務，並參加金門國家公園明天在翟山坑道舉辦的坑道音樂會。因為曾在金門服役的背景，觀光處今天臨時「攔截」他為老兵召集令站台，讓他成了這項活動最佳代言人。

金門徐國勇老兵
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