致函500大企業強化與台貿易 外交部：感謝美國相助

2019-10-18 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



美國國務院、商務部及農業部本月初致函美國500大企業，強調美台關係緊密，並鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係。對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，台灣外交處境日趨艱難，來自中國的打壓也從未停歇。中國除誘奪我國邦交國、杯葛我國參與國際組織，更鎖定民間企業及美方友我人士做出符合中方政治思想的表述。例如近期要求我國內飲料連鎖店、美國國家籃球協會(NBA)、國際精品迪奧(Christian Dior)等跨國企業公開表態，擁護中國官方立場。若拒絕屈服中方要脅時，中國則施以報復手段。例如，美國聯邦眾議員馬隆尼（Sean Maloney)曾於10月13日在華爾街日報（Wall Street Journal）發表文章指出，中國曾威脅馬隆尼拒發簽證，要求取消訪台計畫。

外交部指出，作為國際社會負責任且積極貢獻分享的一員，我國始終致力維持兩岸及區域的和平穩定，捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。台灣的民主、自由、人權及法治發展等成就已普遍獲得國際社會的肯定。無論中國採取任何手段，威脅恐嚇他國屈從中國虛妄的政治主張，僅將引起台灣人民對中國政府的反感，以及國際社會對台灣更強而有力的支持。

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外交部表示，誠摯感謝美國政府對北京霸凌台灣及施壓國際企業的不當舉措一再挺身相助。除了此次致函美國500大企業外，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）也在10月16日聯邦參院外委會亞太小組聽證會上特別關切中共對台灣的施壓及霸凌威脅情形，並重申美國將持續支持台灣。

外交部說，我國政府也再次呼籲全球理念相近國家團結一致，正視中國政府以政逼商問題的嚴重性，以及中方持續干擾全球各地國際企業及國際航空公司的自主營運。自由民主國家應攜手合作，以具體的行動抑制中國侵略性的蠻橫行徑不斷擴張。