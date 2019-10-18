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韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

沈智慧推四維八德 蘇貞昌：四尾土龍土蝨 桃園有八德！

2019-10-18 15:07聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

立委沈智慧日前在立法院質詢行政院長蘇貞昌，她希望把「四維八德」當作學校共同校訓，要求政府重視品格教育，若沒有做好，小孩長大會「撿角」（台語，意指完蛋），並反問蘇貞昌「你知道什麼叫四維？八德是什麼？」蘇貞昌答覆「四尾！土龍、土蝨！」、「桃園有八德！」，對話影片在網路廣泛流傳。

沈智慧今天說，服務處收到許多來自Line、電話、臉書留言、紙本信函的支持，其中一封來自80歲鄭阿嬤手寫「親致沈智慧」的紙本信函，她感謝並深深感動阿嬤的鼓勵，這封信一直放在身邊，也多次展讀，讓她隨時提醒自己，要把「庶民的心聲」當做天大的事來辦。

沈智慧指出，她已循寄信地址，向鄭阿嬤致意，兩人談話近一個小時，鄭阿嬤肯定沈智慧提出的「禮義廉恥掛回校園」的主張，盼「國高中、小學恢復倫理道德品格教育」、「四維八德納入課綱」盡快實現，鄭阿嬤高興地說「等了那麼多年，總算讓我等到理念相同的沈委員」。

沈智慧說，她一定會好好努力，把阿嬤交代的事做好。也請阿嬤放心，現在已經有好多人，都願意站出來做恢復倫理道德教育的事。請阿嬤等著看，不久之後，「一定會有好事發生在全台中市的校園。她保證向阿嬤看齊，全力推動中華文化倫理道德教育，「品德不分藍綠」。

80歲鄭阿嬤手寫「親致沈智慧」寫信表達支持，讓立委沈智慧感謝，並深深感動阿嬤的鼓...
80歲鄭阿嬤手寫「親致沈智慧」寫信表達支持，讓立委沈智慧感謝，並深深感動阿嬤的鼓勵。圖／立委沈智慧提供
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立委沈智慧（右）日前循寄信地址，向鄭阿嬤（左）致意。圖／立委沈智慧提供
立委沈智慧（右）日前循寄信地址，向鄭阿嬤（左）致意。圖／立委沈智慧提供
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沈智慧倫理蘇貞昌
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