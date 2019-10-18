被國民黨列黑桃五 丁允恭：可以換黑桃二嗎？謝謝
國民黨參考去年九合一選前「幹話撲克牌」文宣成功經驗，前天在黨秘書長曾永權主導下又推出「酬庸撲克牌」，強打蔡政府人事酬庸黑幕，強化攻防戰力為選戰加溫，也成了連日來的熱門話題，總統府發言人丁允恭也被列入撲克牌，他除了表示納悶外，還用另幽默方式自嘲，他應該不是國民黨說的黑桃五，可不可把他成黑桃二。
丁允恭昨天在臉書指出，聽說他被做了撲克牌，說是什麼酬庸撲克牌，被畫在黑桃五上面。老實說他很好奇什麼是國民黨口中所說的「酬庸」？31歲的時候，他第一次進入行政部門工作，在勞委會月領38000元；一直到了37歲，才擔任高雄市政府新聞局長，雖然不算老，但也不是特別年輕。
在任公職以前，除了有一定的學歷以外，也有時報文學獎首獎等等的社會資歷。他更有一定的公共參與，包括曾經跟朋友一起向亂收帳的電信公司討公道，為上萬消費者討回了幾億元的退款。在擔任公職以後，也很努力要做出點不一樣的成果。像是在高雄市新聞局長任內，除了每天用心地說明市府施政、回應輿情以外，他努力推出了全國第一個吉祥物比賽、全國第一個視覺化災情資訊系統，也為了體卹基層同仁勞動的辛勞，推出全國第一個在家加班補休的認定等等。他也拍了一些自己覺得還算不錯的城市行銷影片，腳本都是我自己親身參與撰寫的。
不是說這些有什麼了不起的，但他認為以這樣任職前的資格、與任職後的努力，出來為大家服務，應該足堪說得上是並不勉強的。他也不是誰的小孩、誰的親戚，更想不出來有什麼要厚待於我的理由。
相對起來，國民黨現在在新北市某選區選立委的年輕人，27歲當上嘉義市的文化局長時，學經歷都沒有什麼好說的，也看不出什麼特別秀異的其他條件，唯一想得出來的理由，就是他媽媽是立委。因為這政治上的「第一桶金」，所以他能夠持續累積政治資本，到今天參選立委，還在政論節目夸夸其辭罵別人酬庸。
這樣的例子，國民黨不管在中央還是地方執政都層出不窮，這不是酬庸，什麼才是酬庸呢？他們又是基於什麼樣的無自我檢討能力，才能這樣雙重標準地羞辱人呢？
許多其他被印在撲克牌上的前輩，歷經充份的執政訓練，因此來出任部會與事業單位，這樣累積的經驗，才能不會白白流失；而若捐棄不用，不但沒什麼道理，還是國家人才的浪費，像這樣子，被扣上酬庸的帽子，更是非常的不公平。
我們的國家，往往陷於這種缺乏理性討論、又缺乏一致標準的政治口水之中，用一個標籤貼上去，就耗損掉了人，也耗損掉國家的前途。對此難免感到有灰心疲累的時刻。
丁允恭說，因為手邊沒有這組撲克牌，所以就拿前一陣子工作的照片來代替示意一下，感謝 Jessie Chen姐的作品。還有，很多朋友都知道，他以前養的小狗就叫「黑桃二」，所以真的要印的話，可以換成黑桃二嗎？謝謝。
網友對丁允恭的表白反應熱烈，認為丁絕非酬庸肥貓；不過，資深媒體人謝寒冰不以為然，把丁和謝長廷相提並論，指謝長廷說追查安倍賀電若洩漏外交機密，都是藍軍的錯；丁允恭說自己當新聞局長與總統府發言人剛好而已，說他酬庸肥貓根本雙重標準，這種厚臉皮沒有經過相當的刻苦修煉，再怎麼天縱英才，也絕對不能達到如此成就啊！
留言