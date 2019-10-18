閒置3千坪工業地卻蓋農地工廠？黃國昌：土地炒作嚴重

2019-10-18 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



台中農地違章工廠大火造成名消防員罹難，農地違章工廠拆除引發外界關注，據報導今年8月農委會已將第二波拆除名單提供給經濟部，時代力量立委黃國昌詢問經濟部為何遲未公告要求地方政府執行？經濟部次長曾文生表示並不清，黃指出，工業區土地嚴重炒作，才是問題的癥結 。

時代力量立委黃國昌指出，日前台中農地違章工廠大火造成兩名消防員殉職，反映出潛藏的制度缺漏，環團更痛批這是「制度殺人」。2017年經濟部協請地方政府稽查盤點農地違章工廠，嗣後只拆除17間，接下來兩年多，沒有後續行動，據中央社報導，今年8月農委會已將第二波拆除名單提供給經濟部，他詢問經濟部為何遲未公告要求地方政府執行？經濟部次長曾文生表示並不清楚。

黃國昌說，過去十年，全台工業區土地不斷飆漲，顯示不動產炒作行為已經病態到連工業區土地都在炒作，讓工業區充滿地價高昂的閒置土地，針對如此重要又基本的問題，他詢問經濟部對高漲的工業區地價是否有所掌握？曾次長僅不斷以「廠商間交易價格」為由迴避。

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