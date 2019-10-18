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國民黨不分區立委點將 曾銘宗、謝龍介、林文瑞呼聲高

2019-10-18 14:12聯合報 記者周志豪／即時報導

國民黨下屆不分區立委提名規劃10月28日起受理申請報名，由於選情看好，各方角逐者眾，除黨主席吳敦義考慮自排進名單外，包含黨副主席曾永權、政策會執行長曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介，也都在被推薦名單中看好之列。

黨副祕書長杜建德表示，不分區立委提名會通盤考量，一定會讓名單能兼顧代表性、均衡性、功能性，提出不負眾望名單，號召社會支持。

黨務人士說，國民黨近幾屆不分區立委提名已形成慣例，兼採專業組與政治組，只是提名比重；以民進黨為例，這界不分區立委提名時輿論評價亮麗，但實際戰力有限，就該引以為鑑。

知情人士表示，不分區立委提名須兼顧功能性、專業性與區域性，其中功能性考量包含農田水利會、軍公教警消、現任中常委系統，專業性則如本屆不分區立委中包含衛福、僑界、教育、青年、新住民等領域，而沒有現任立委縣市區域性也要納入考慮。

此外，國民黨黨產遭凍結後，財務捉襟見肘，知情人士說，能否為黨募款奧援財務，也是考量關鍵。

該知情人士點名，現任不分區立委中曾銘宗、童惠珍、許毓仁、陳宜民、林麗蟬都有意角逐，其中曾銘宗現在總任大小黨鞭，童惠珍女性、僑務經驗被認為較有機會。

中常委系統中，常委曾文培、李德維、姚江臨、劉大貝、呂學樟、李昭平都傳有意角逐。知情人士分析，在角逐者眾下，至多2席空間，但排名難估。同屬中常委的雲林農田水利會長林文瑞，則因區域立委提名整合禮讓，可望排入。

專業組除現任不分區立委，法官出身行政院前政務委員蔡玉玲、醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭、警政署督察室前主任耿繼文、前立委鄭麗文都被點名。長期為黨紓困的前立委羅淑蕾也被推薦，口才便給謝龍介被點名是黑馬。

黨團人士表示，國民黨要力拚民進黨與第三勢力，獨立爭取國會席次過半，提出的名單要具競爭力，才能脫穎而出說服選民投票。黨團幹部則說，不分區立委名單能兼顧功能性與代表性最好，若不能，立法院是競技場，戰力還是要先優先考量；名單酬庸無可避免，但不能讓外界感覺失分。

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