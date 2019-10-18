高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



高雄市長韓國瑜請假參選，前市府官員陳瓊華上政論電台爆料指市府螺絲掉滿地，居然連款項很少的工程款都積欠，影射欠款的市府官員是夫人派才被韓國瑜重用，有媒體求證指這名官員就是曾接獲廠商投訴的六龜區公所區長楊孝治，但楊否認延遲拖款；台北市議員游淑慧質疑是假爆料、假新聞，因為這位區長是去年11月1日調任，那是投票前的人事案，和韓國瑜、夫人派有什麼關係？

游淑慧說，相關內容這到底是陳瓊華亂噴口水或者是媒體胡亂報導？因為這裡面的謬誤都非常明顯，但無黑不歡，連陳菊長期培養的事務官，還能硬扣上韓國瑜、夫人派的標籤。

第一、這位區長是 去年11月1日調任；那是投票前耶，這一個人事案 和韓國瑜、夫人派有什麼關係？乾脆說高雄負載三千億也是韓國瑜欠的好了 。

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當時這一波選前人事大調動， 還曾經引起外界質疑，因為即將卸任的市府團隊，應該屬於看守內閣，許立明憑什麼把一堆的高階職缺都調滿了，這讓下一任市長的人事權受到限制。而楊孝治就是那一波人事案被任命的！扯什麼「夫人派 」，請問到底是哪一個夫人？ 喔，難道這個夫人指的是前高雄市代理市長許立明的夫人？

第二、假設真的是7萬的小額工程款 ，那也在這個區長決行權力範圍內，若這個區長行政能力低落，那就是陳菊識人不明。

因為這位六龜區長楊孝治，其實是事務官，長期都在高雄市服務，從基層做起，過去還曾經被陳菊破格升任。和陳瓊華前處長也是老同事，現在卻因為陳瓊華心懷怨恨，而在政治惡鬥中無辜中槍。唉，被自己的老同事插一刀，這真是情何以堪！