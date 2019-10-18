綠告林國慶子當政協 他回應：為台青奮鬥我可以承擔

2019-10-18 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠等人昨天到地檢署，按鈴指控山區立委參選人林國慶兒子林智遠擔任中國大陸政協委員，鼓吹台商投資大陸，涉違反兩岸人民關係條例，檢方分他字案調查中。林智遠今天在臉書說，「我擔任特邀政協全名是『特邀政治協商委員』，沒投票權，但可以進去旁聽每年大陸政協會議，可以協助遇困難台灣人解決問題，完全是無給職」。

林智遠說「如果因為我擔任這樣角色，在尚未收到傳喚到案說明前，就審認要懲處我，我完全承擔,但我還是要為在大陸奮鬥台灣青年講幾句話。這幾年，有很多到大陸工作台灣青年，我們都很不容易。當我們選擇離開家鄉去求學工作創業，我們不只面對未來不確定性，還要面對周遭親友對你的眼光「去中國啊？」「兩岸關係不好你還敢去？」「在大陸發展低調一點喔！」等告誡。

但是其實我們都只是給自己多一個選擇而已，我們想嘗試自己專長或理想，有沒有機會施展，有沒有舞台實現。不是大家想像那麼簡單的，我們也會遇到很多困難需要解決，但我們知道永遠可以回家鄉，我們何嘗不希望得到關心、認同和鼓勵。

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民進黨嘉縣黨部控告我，我可以承擔，如果有機會，我也希望可以跟政府和陸委會反映一些台灣青年在大陸奮鬥的困難，需要政府來解決的困境，這其實也是我擔任這個職務初衷。謝謝父親讓我從小耳濡目染，樂於助人」。