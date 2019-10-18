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影／「自焚拜託去河濱公園」 柯文哲挨批沒同理心

2019-10-18 13:37聯合報 記者陳煜彬楊凱竣／台北即時報導

北市柯文哲17日參加網路節目錄影，當提到台北市的火警與關心社會邊緣人議題時，稱因為台北市近來火警頻傳是因為自焚問題所導致，柯文哲竟語出驚人說「拜託你去河濱公園自焚好不好，你不要在公寓裡面自焚」，還說「他要自殺就算了，拜託你吃安眠藥」，此話一出就遭到外界批評毫無同理心，對此柯文哲18日受訪仍態度強硬，指自殺者要去哪自殺也管不著，也稱自殺有很多種方式。

而17日市長專案報告時，柯文哲提出將調整北市內的房屋稅，若持有6戶以上房東，稅率將從從3.6%提升至4.8％，單一自住者實質稅率則降至0.6，但學者質疑增加的稅，恐怕會轉嫁到租屋者身上。對此柯文哲坦言，因為台灣的房屋的持有成本的確太低，加上又是自由市場，短時間恐怕難解。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市長柯文哲昨天出席柯粉打臉名嘴舉辦的粉絲見面會時提到，社會邊緣人還是要關心他...
台北市長柯文哲昨天出席柯粉打臉名嘴舉辦的粉絲見面會時提到，社會邊緣人還是要關心他，經過統計火災最多的是自焚，卻失言要自焚的人去河濱公園，上午出席台北節能季活動後接受媒體聯訪再度提出說明。記者陳煜彬攝影
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