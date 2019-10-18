韓國瑜喊廢一例一休 蔡反擊：要周休一日嗎？請給交代

2019-10-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



請假投入總統選戰的高雄市長韓國瑜拋出「廢除一例一休」引戰，蔡英文總統今上午赴高雄日月光半導體公司參訪，接受聯訪時反擊，韓批評一例一休之餘，「他要回到周休一日嗎？」或傾向國民黨團立場「兩例」，「要走到退路還是激進路，都要有個交代」，更直說，身為總統候選人，應深刻理解政策來龍去脈，而非信口開河。

蔡英文表示，一例一休是中央落實周休二日的重要過程，在執行過程中也注意到各行各業落實一例一休的難處，會隨時檢討，希望在過程中能維持勞資雙方平衡，現韓身為總統候選人，拋出廢除一例一休議題，「那他的立場是什麼」，喊話韓國瑜給個交代。

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勞動部長許銘春今也陪同蔡英文出席參訪行程，她表示，「沒有具體內容其實難以評論」。許再指，一例一休是蔡政府落實「減少總工時」的重要政見，讓勞工得以周休二日，也能兼顧資方勞動實務現場需求，當初要落實周休二日的目的有達成。

許銘春坦言一例一休確實有需 要滾動性檢討之處，必須找出癥結點解決，但也批評韓只提出「口號式政策」，「我們真的不知道他是要回到七休一、還是兩例」，更直言，例休涉及勞工權益及勞動現場需求，必須審慎面對討論，「不能淪為選舉口號」。