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韓國瑜要廢一例一休？柯文哲：修一修讓大家適用

2019-10-18 12:35聯合報 記者楊正海／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜提出要廢除一例一休，對此，台北市長柯文哲上午參加市府節能季活動，媒體問他贊不贊成，柯文哲說，一例一休民怨很高，但是也不是說廢，至少修一修讓大家適用，他覺得一例一休最大缺點是「太一致性」。

柯文哲說，現行一例一休適用製造業的思維，可是對很多服務業，隨便講，像醫療業就有問題，總不能開刀開到一半說抱歉，一例一休時間到了，「我要下刀」，刀沒有開完怎麼跑掉。所以他覺得對媒體或是醫療業，或是有季節性的，比方說農作物要採收，那一定要加時工作。

柯文哲說，坦白講，一例一休是很固定的製造業適用，但是對醫療業媒體業或是有季節性工作的，若全部適用，這就不切實際。

至於勞動部批韓國瑜說，難到要回到每周休一日？柯文哲說，他覺得是勞動契約，雇主跟勞工如果可以講好，但還是有基本的保護，每周工作7天，工作40小時，最高可以加班多久？多久強制休假？有些基本的規定，超過可以用勞資協議方式解決，要全部一體適用，他是醫院出來的，就覺得很困難，有時候一個車禍進來一天沒睡覺也是很常見，總不能說開刀時間到說要下刀，不可能。

台北市長柯文哲上午參加市府節能季活動。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午參加市府節能季活動。記者楊正海/攝影
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一例一休柯文哲
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