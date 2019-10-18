又失言！柯文哲：自殺拜託吃安眠藥，不要自焚

2019-10-18 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市柯文哲昨晚參加打臉名嘴粉絲見面會，談到關心社會邊緣人，引用火災發生統計指出很多是自焚，柯文哲說，自殺拜託去河濱公園，不要在公寓裡面自焚，搞得大家烏煙瘴氣，還說自殺拜託吃安眠藥，不要自焚；柯又被質疑又失言。

對此，柯文哲上午受訪時說，他是提到社會邊緣人時說，發現2017年車禍傷亡人數降到最低，但2018、2019年有上升，他沒有其他縣市的數字，不過在台北市，有很多是社會邊緣人造成，就是酒駕、毒駕和屢次超速、無照，查起來都是屬於社會邊緣人。

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柯文哲說，這是一種概念，關懷弱勢有時候是保護自己，台北市有一些火災，以前最常見是電線走火，後來有好幾起火災是自殺，用自焚的方式自殺，反而造成社會安全的問題，他主要是在說明這個。

媒體問柯，去河濱公園自焚，不是有慫恿的感覺？柯文哲說，這是在講，自殺選在哪自殺，沒辦法管，但造成社會安全的問題。

媒體問柯，會不會擔心被質疑沒有同理心？柯文哲說，算了，每天人家講什麼都可以。媒體追問，為何還說自殺要吃安眠藥、不要自焚？柯文哲說，自殺有很多方式，終究還是要減少自殺，有些自殺方式反而造成社會不安。

※自殺警語

聯合新聞網提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：