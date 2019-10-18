被郭粉點名黑郭 孫大千：自己可被修理 但請票投韓國瑜

2019-10-18 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／即時報導



郭粉組成的老虎軍團，在臉書粉絲團舉行黑郭立委參選人票選，團長公布票選的前10名名單發動拒投。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，國民黨的黨內初選在7月15日已經結束了，不管結果是否能夠讓各方滿意，畢竟既然願意參加，就應該有胸襟和雅量接受結果。

孫大千表示，郭柯聯盟角逐總統大位的規劃，在9月16日郭台銘董事長宣布放棄登記連署的那一刻起也已經喊停，倘若這一切的初衷都是為了捍衛中華民國，那麼接下來應該要認真思考的是，要怎麼做才能夠真正保住中華民國？所有志同道合的夥伴心裡都很清楚，下架民進黨，才是搶救中華民國唯一的一條路。而唯有團結，才能夠真正達到這樣的目標。

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孫大千說，在國家生死存亡的關鍵時刻，唯有真正的放下個人的情緒，不計個人的得失， 犧牲小我，成全大我，才能夠翻轉台灣，捍衛國家。他懇請所有中華民國派的好朋友，可以修理下架孫大千，但是請票投韓國瑜，拉下蔡英文，如此才能夠力保中華民國。

孫大千說，當支持中華民國的朋友們彼此不斷的在互相攻訐，內鬥內耗，其實，只是便宜了那些處心積慮想要消滅中華民國的階段性台獨份子。