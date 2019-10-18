民進黨做了這些事 他問台灣年輕人：你們不覺丟臉嗎？

2019-10-18 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



近期外界關注美食外送平台外送員勞動權益。有關新創業者的新經濟模式與現有法規的衝突，國發會主委陳美伶表示本周內邀集平台業者和利害關係人協商，後續再召開各部會研擬修法、解釋或提出政策建議處理。資深媒體人羅友志指民進黨趕走Uber，又要害死Uber Eat（定調「雇傭關係」），他問台灣年輕人「你們不覺得丟臉嗎？」。

羅友志說，有一次，他的專案合作夥伴（年輕人）跟他說，她的外國朋友來台灣，看她在叫計程車，很意外，問她：『妳們沒有Uber之類的嗎？』她只好解釋，因為政策...因為小黃司機...車子沒那麼多…說到最後都心虛了。

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這名年輕人說，因為她也在大陸發展，她語重心長指出：「同樣新創事業，台灣都是律師當官，加上都很怕事，訂一堆法令，這個框、那個限，免得出事算在我頭上！」，大陸是給自由經濟市場決定，淘汰、併購之後，做出自己規則，政府再出面給規範，所以大陸新創科技事業蓬勃發展。

羅友志表示，民進黨口口聲聲「跟年輕人站在一起」，卻把年輕人的「玩意兒」Uber、Uber Eat、第三方支付、虛擬貨幣，全部封殺，年輕人，當你的外國同學問起：「啊？你們台灣沒XXX嗎？」，你不覺得很丟臉嗎？