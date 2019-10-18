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故宮南院購票率剩1成 唐湘龍：已成陳明文蚊子紀念館

2019-10-18 11:03聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

立委蔣乃辛15日在立法院教育及文化委員會質詢說，故宮南院購票人數更從2016年的二成三，降到約一成一，形同今年參訪南院的10人中只有1人買票進場。資深媒體人唐湘龍指出，如果故宮南院擺在台中，不會這麼慘，不會這麼糟，不會變成陳明文蚊子紀念館。

唐湘龍今早在他的電台節目中說，前總統陳水扁在2001年提出，為了讓中南部感受台北的文化氣息，要在南部蓋個故宮南院，故宮在台北外雙溪，終究是離市中心不遠的地方，北台灣的故宮本院，2015年的觀光客有491萬人，87%是買票進來，那時為了故宮要漲票價議論了一陣子。

故宮南院後來落腳在嘉義太保，2009年莫拉克風災還淹水，當時大家對於這裡到底適不合適做為重要文物收藏點有了更大的懷疑。

唐湘龍說，陳明文2003年由藍轉綠，那時他和張花冠很麻吉，兩人聯手向陳水扁爭取故宮南院，本來從專業評估，要設故宮分院在中南部，最適合的地點不是高雄就是台中，當時高雄市長是謝長廷，和陳水扁不對盤，台中市長胡志強，他爭取故宮南院失敗。

如果今天故宮南院擺在台中，不會這麼慘，不會這麼糟，不會變成陳明文蚊子紀念館。故宮南院有多慘，2015年馬英九要卸任前，故宮南院開始試營運，2016年參觀人數還有147萬人，購票率22%，2018年剩76萬，剛好砍一半，今年更慘，購票進場剩10%。

花了80億，今天幾乎門可羅雀的故宮南院，今天韓國瑜稱高鐵延伸叫盲腸線，他提醒韓也應注意故宮南院超離譜，前兩年蔡英文執政，還想把北院故宮全部搬空，搬到南院去，以為搬過去人潮就會多，可以不要臉到這樣的地步耶。

唐說，把一個博物院當是由藍轉綠的犒賞，嘉義從此變成台灣第二綠的地方，用80億的故宮南院去收買嘉義多划算，陳明文到現在都是民進黨的死忠兼換帖，蔡英文的英系大師兄，陳明文300萬丟在高鐵都無所謂。

故宮南院購票人數今年降到約一成一，形同今年參訪南院的10人中，只有1人買票進場。...
故宮南院購票人數今年降到約一成一，形同今年參訪南院的10人中，只有1人買票進場。 圖／故宮南院提供
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故宮南院陳明文嘉義
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