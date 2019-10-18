【即時短評】韓國瑜取勝障礙：別再有朱立倫第二的遺憾
國民黨總統參選人韓國瑜終踏上2020大選征途，連日在南台灣密集行程及砲火，已讓綠軍感受到壓力，韓的民調也已出現谷底爬升趨勢，更有挺綠大將「預警」韓國瑜有翻盤的機會；初步看來，韓式打法已有成效，迫使蔡英文不得快快南下回防，不過，選戰只剩不到三個月，千斤重擔不如雙人挑，韓國瑜應加快公布副手的時程，不僅擴張火力，也可逐步營造經營國政的氣勢與格局。
2020藍綠對決態勢已定，呂秀蓮及宋楚瑜的動作再大，都難撼動大局，韓國瑜請假兩天奔走南台灣，成功炒熱高鐵南延、一例一休等話題，蔡英文、蘇貞昌不得不加以回應，雖不脫酸味，但韓總算暫時擺脫市政束縛，得以熟悉的套路專心投場選戰，從熱烈場面來看，韓國瑜已有效召喚韓粉歸隊，只要不再犯大錯，民調支持度低於三成以下的情況將成過去式。
由於韓國瑜民調落後已有一段時日，時間有限，韓國瑜必須儘快拉近與蔡英文的差距，絕不可亦步亦趨隨著蔡陣營的步調，使得他請假打選戰的寶貴時間變成球賽垃圾時間，而韓的戰力再強，總不如團隊戰力，如果韓國瑜已有理想人選，應該儘快整合亮相出擊，免得韓國瑜一再單打獨鬥，隻身對抗打群架的民進黨，終陷師老兵疲的困境。
韓國瑜在請假參選之前曾在政論節目表示，他心中已有規畫行政院長和副手人選，但要等到時機成熟再公布；韓既然有規劃人選，就應加快積極進行，免得重演朱立倫的遺憾。
記得在國民黨初選結束後，朱立倫即熱切表態願為「藍軍最強黏著劑」、「成功不必在我，但成功一定有我」，但韓國瑜始終未加回應，終致朱打消念頭，即使江啟臣大力倡議韓朱配，朱立倫也再三拒絕，讓國民黨少了一張好牌可打；如今韓國瑜從南方出發，朱立倫卻閒散逍遙坪林茶園，當起與世無爭的「一日茶農」，與直搗蔡英文故鄉、衝鋒陷陣的韓國瑜恰成強烈對比，朱立倫浮生偷閒未必不好，但這是國民黨之福嗎？
失去朱立倫，韓國瑜的名單也許還有張善政、李鴻源長、周錫瑋、許淑華、江啟臣等人，外界不得而知，每人各有擅場及互補之處，只要考慮妥當，充分徵詢，韓國瑜當決則決，當斷則斷，昨天再有名嘴爆料李鴻鈞可能是韓國瑜屬意副手人選，但李回應三天前才去高雄演講，韓國瑜也沒提這件事，其中不無尷尬，韓陣營應該小心，不要再有「朱立倫第二」的遺憾發生。
韓國瑜請假投入選戰，就是採取攻勢主導戰局，今天銷假見AIT主席莫健，未失總統參選人的高度，靈活彈性的打法，勢必讓蔡英文逐漸難以招架，關於副手的抉擇，他和蔡英文不同，蔡英文或許還有獨派的想法、呂秀蓮連署結果等方面考量，韓國瑜何難之有？錯失戰機，才是他取勝最大的障礙。
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