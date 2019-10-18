北市研考會民調 市長柯文哲滿意度維持51%

2019-10-18 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市研考會上午公布今年9月民意調查結果，台北市長柯文哲滿意度持平，與6月民調相較，滿意度為51%，不滿意度從37%增至39%。至於市府團隊整體評分，平均為66分，和去年3月27至30日的調查相同。

另外，在台北市整體狀況感受度部分，全體1033位受訪者中，有44%覺得台北市正在進步、36%退步、18%差不多，較前次調查(107.3.27-30)相比，進步的感受降低，光榮感感受則有64%覺得光榮，雖較上次72%(7月29日到31日)降低，但若與前次同為公共治理主題(去年3月27日到30日)調查相比，則呈現持平狀態。

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研考會指出，其他像是政府施政效能，多數受訪者對市府施政效能感受為正向，近六成以上同意本府為依法行政、有執行能力、行政效率及節約的政府；值得一提的是，本次受訪者對決策一致的感受同意度(48%)，已高於不同意度(42%)，不僅首次同意度高於不同意，同意度也為歷次調查以來最高。

另對回應力與公民參與，大多數受訪者對回應力感受為正向，重視民意、關心市民福利皆在五成五以；而重視產業發展仍看法分歧，有四成一同意、四成六不同意，不同意較上次調查上升5%。

研考會指出，大多數受訪者對本府施政理念感受為正向，近七成同意市府為清廉、資訊公開透明的政府，五成九同意市為負責任政府、五成五同意市府為重視公平正義的政府。

綜整指標比較後發現，整體調查結果大多為正向評價，前四名分別是「施政效能」中的「依法行政」71%、「執行能力」69%，與「政府施政理念」中的「清廉」69%、「資訊公開透明」68%，另外值得一提的是多數指標較上次調查呈現正向成長趨勢。