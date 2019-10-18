柯文哲挖親民黨牆腳？北市議會將成立民眾黨黨團
2019-10-18 10:01
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
親民黨在台北市議員林國成退黨後，在北市議會已無席次，台北市長柯文哲昨在議會備詢，直言會邀林國成加入民眾黨；國民黨市議員秦慧珠說，過去柯曾說民進黨栽培他，是「養虎為患」，如今親民黨主席宋楚瑜，是不是也養虎為患，還批柯文哲忘恩負義，「這樣子政壇誰還敢和你交朋友」。
對此，北市府顧問蔡壁如上午和民眾黨徵召的北市立委參選人徐立信，接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時透露，林國成退黨後，並沒有規畫提名林國成去選立委，加入民眾黨後，加上徐立信，以及退出國民黨的議員鍾小平，若都加入民眾黨，達到3席門檻，民眾黨將和國、民兩黨、時代力量一樣，可在台北市議會成立黨團。
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蔡壁如在訪問中，仍被問到柯文哲是否可能領親民黨或時代力量的政黨推薦書，參選總統，蔡壁如說，和時代力量沒有暢通管道，雖然支持者是重疊的，但沒有人去提。至於11月18日柯領政黨推薦參選總統，蔡壁如說，機率是近乎於零。
至於和宋楚瑜的關係，主持人問蔡壁如，現在是朋友？還是翻臉？蔡壁如說，柯宋一直很好，宋是長輩，對柯很禮遇、疼借，以前過年都去拜訪，一直友好，至於黃珊珊去當台北市副市長，已經傳了很多， 宋也是樂觀其成 ，過程中比較倉促的是組黨，沒有跟一些長輩說，但有去解釋化解。 蔡壁如還說，本來預計有一個月的時間去向長輩解釋組黨，但沒想到被曝光。
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