【重磅快評】「溫室花」與「玻璃心」
台大學生會等學生團體舉行記者會，呼籲各校學生停止參加中國的統戰團，校方也要停止協助招募。在表相看似堅強的「對抗統戰」論述背後，絲毫無法掩蓋當今部分台灣青年「溫室花」般的嬌嫩與「玻璃心」般的脆弱，更盡顯對台灣民主自由的毫無信心，又怎能不為台灣未來的競爭力憂心？
這些學生團體認為，參加交流活動就等於認同中國統戰作為，並提出4點訴求，呼籲全台學生停止參加統戰交流團、旅遊團，校方停止招募宣傳與協助相關活動，並要求政府加強追蹤赴中學子的人身安全。此外將邀請全台各校學生會、學生社團共同加入「青年抵抗校園統戰聯盟」，揭露校園中的統戰滲透，共抗中國極權統治在台灣扎根，並呼籲立法院應完備相關立法工作，對抗長期假學術之名行統戰之實的交流活動。
確實，台灣學生只要出機票錢，就能獲得對岸落地招待，並前往其安排好的一些地點走訪建設與發展，說對岸毫無政治目的孰人能信？但一概叩以「統戰」、「滲透」等大帽予以全盤否定，甚至先入為主認定前去的台灣學子多半會被統戰成功，這未免也對台灣的教育成果、台灣學生的獨立思考乃至幾十年的民主自由發展結果太沒信心。
甚至，不要說是落地接待，放眼世界各國家之間，以優惠條件招募他國大學生前來就讀，本就是另類外交與「行銷自己」的慣常手法；就以台灣為例，不也提供豐厚獎學金讓他國學生來台灣就讀？新南向政策更將目標對準非邦交國的東南亞國家學子，難道這些異國學生就從此被台灣「統戰」、「滲透」成功？
說穿了，正因兩岸近幾年此消彼長發展的鮮明對比，導致對岸愈來愈有本錢去玩這種「歡迎光臨」的遊戲。對學子來說，多一個機會去了解對岸的社會運作、民眾生活、政經體制，不僅有利於未來畢業後去面對全球化、地球村的殘酷競爭，更有助截長補短、為台灣找出同時兼顧民主自由與經濟發展的良方。
但從這些學生團體聲明中，卻讓人看到當今部分學子只願意相信特定媒體、特定立場的傳播，竟不願意相信自己的身歷其境；只會「想想」台灣多棒，卻不願張開雙眼去凝視對岸現況，甚至擔心短短幾天的落地招待就會被對岸洗腦、就不想去大陸交流，還要阻止同學去增廣見聞，這等嬌嫩與脆弱，還真只有可悲兩字能夠形容。
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