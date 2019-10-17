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藍營舉發福岡「不明賀電」 謝長廷憂洩密給中國

2019-10-17 23:02聯合報 記者林政忠／即時報導

國民黨主席吳敦義昨天指出，將向監察院舉發號稱日本首相安倍晉三的「不明賀電」。駐日代表謝長廷今晚在臉書貼文，國家的外交和安全戰略，往往牽涉到和外國的交涉和合作，為了維持國際信賴，有很多不適合公開的祕密，尤其我們的國際處境，更有需要保守機密。

他指出，照理這是台灣整體的利益，超越黨派，誰當家都必須如此做。但台灣民主政治尚未成熟，政治悪鬥下，時常置國家利益於不顧，亂扯亂砍，更令人憂心的，台灣有些高級軍官或外交人員，退職後就親中親共，我們的國家機密很難維持，美國等友好國家在出售高科技武器給台灣或研究安全合作時，最大的顧慮也是洩密問題。

謝長廷表示，如他前幾天所説，福岡賀電如何取得？由誰取得？這是中國最想知道的事情。也如他預測的，台灣一定有人，以各種途徑替中國找到答案，方便中國報復制裁。現在國民黨把這個案交由監察委員調查，基於對憲法制度的尊重，行政機關和公務員必須和盤托出，講出事實，雖然有自信一切都沒有違法或不當，但內容能否保密？能否避免洩露給中國，個人已經無能為力，祇好祈禱天佑台灣了。

國民黨將向監察院舉發號稱日本首相安倍晉三的「不明賀電」，駐日代表謝長廷（圖）憂心...
國民黨將向監察院舉發號稱日本首相安倍晉三的「不明賀電」，駐日代表謝長廷（圖）憂心洩密給中國。本報系資料照片
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謝長廷國民黨吳敦義
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