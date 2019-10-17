郭董70歲生日跟張忠謀夫婦一起過 願中華民國國富民強

2019-10-17 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



郭台銘今年剛好是70歲，提早找朋友一起慶生，郭董夫婦和張忠謀張淑芬夫婦一起慶生。圖╱擷取自郭台銘臉書 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘今晚在臉書發文提早歡度70歲生日。

郭台銘表示，今年剛好是70歲，他的表姐張淑芬說，傳統上過70歲生日，是重視人生邁入一個新的里程碑，因此提早找朋友一起慶生，所以今年特別熱鬧。照片顯示郭董夫婦和張忠謀張淑芬夫婦一起慶生。

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郭台銘表示，七十歲的確是開啟了他人生的另一個階段，過去的40年，他的生日都依舊是工作日，只有晚上和家人吃飯，今年與摯愛、好友們暢談人生、分享喜悅，只有感恩。上天給他的真的很多，他也許下回饋國家與社會的承諾。

他說，幕僚們錄製了一段生日影片，很搞笑，大家一起吃蛋糕也感到十分窩心。

談到生日願望？郭台銘願中華民國國富民強，人人安居樂業，日日是好日。

郭台銘最後說，很多粉絲的祝福他都收到了，感謝大家！

【記者杜沛學／台北即時報導】

曾馨瑩與蔡依珊17日攜手出席乳癌防治晚宴，郭台銘18日過生日，被問到如何幫老公慶生？曾馨瑩透露，其實活動當晚家中舉辦宴會，她出門前還在張羅大小事，活動結束後也要趕回家陪老公，至於會送什麼禮物？她羞笑：「當然是把自己送上去啊。」隨後才補充，郭台銘只要有家人陪伴就最開心。