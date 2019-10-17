美亞太助卿史達偉批中霸凌台灣 外交部：感謝對台支持

2019-10-17 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



美國國務院亞太助卿史達偉今出席參議院聽證會，再次批評中國霸凌台灣，並指北京行徑破壞兩岸現狀。史達偉也在書面證詞指出，將持續依據台灣關係法深化與台灣的關係。外交部表示，誠摯感謝。

外交部指出，美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）於美東時間10月16日出席美國聯邦參議院外委會亞太小組舉行的「《亞洲再保證倡議法》動起來：執行及印太戰略」聽證會時，公開表達對我國支持，展現美國政府一貫的挺台立場。

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外交部表示，史達偉重申美國將依據「台灣關係法」及其他法律，持續加強及深化與台灣的關係，針對中國透過經濟施壓、壓縮國際空間及掠奪我國友邦等方式霸凌台灣表達嚴正關切，並指出中國的作為已對兩岸現狀造成傷害。薛瑞福也在回應參議員詢問時說明，美國國防部將強化與印太地區各國的交往，例如與台灣合作維護民主選舉制度，並提供我國所需的自我防衛武器。

外交部並表示，誠摯感謝史達偉及薛瑞福公開表達對台灣的堅定支持。未來我國政府將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。