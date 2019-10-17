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台灣芭樂開放進口美國 蔡總統臉書酸韓「這不是MOU」

2019-10-17 18:21聯合報 記者林敬殷／即時報導

美國聯邦公報預告，華府時間17日將公告台灣芭樂准入。台灣將成為第2個芭樂可以銷往美國市場的國家。蔡英文總統稍早透過臉書表示，過去，台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國今天終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了。

在這則臉書文，蔡總統不但提及「不把雞蛋放在同一個籃子裡」，並在文末加上「這不是MOU」及「這不是芭樂票」的hatshtag，暗虧了國民黨及請假投入總統選舉的高雄市長韓國瑜

蔡總統首先在臉書文一開始表示，這三年多來，政府針對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。

蔡總統說，過去，台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國今天終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了！我們成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。

蔡總統進一步指出，接下來，政府會與美國簽署工作計畫、輔導外銷供果園要符合美國的防檢疫規定，還要協助外銷業者與美國通路洽商。希望今年年底，就可以讓台灣芭樂首航。

蔡總統還說，未來，除了在美國的台灣人可以吃到來自家鄉的芭樂，我們也要讓美國的消費者品嘗台灣農產品的優質風味。

美國今天宣布將開放台灣的芭樂進口美國，蔡總統稍早透過臉書提及此事。照片翻攝自總統...
美國今天宣布將開放台灣的芭樂進口美國，蔡總統稍早透過臉書提及此事。照片翻攝自總統臉書。
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