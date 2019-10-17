國民黨開鍘鄭佩芬、李正皓 網友說乾脆一起開除這兩人

2019-10-17 19:54 聯合新聞網 綜合報導



國民黨中央考紀會17日開除草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍。圖為國民黨中央黨部。 報系資料照 分享 facebook

國民黨中央考紀會今（17）日對草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬開鍘，兩人遭開除黨籍，對此李正皓指「國瑜黨」不只讓說真話的人噤聲，甚至以莫須有罪名開除他，表示自己會繼續發聲。國民黨除去兩人黨籍的消息引發批踢踢網友譁然，有網友認為李正皓是「只會唱衰自己人的叛徒」，認為開除黨籍是他應受的處分，另一派網友則指國民黨「解決不了問題，就解決提出問題的人」，表示乾脆連「躲韓」的吳敦義、侯友宜一起開除。

國民黨草協聯盟發起人李正皓近日屢對黨內總統參選人韓國瑜開砲，這個月2日才被市黨部考紀會「留校察看」，未料今日就遭除黨籍；而名嘴鄭佩芬則因為在政論節目爆料國民黨啟動「換連3.0」、知識藍拒投韓，也遭祭黨紀開除，國民黨大刀砍向兩人的舉動讓網友熱議，笑稱「厲害了我的黨」，訝異連鄭佩芬都遭開除黨籍。

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有網友認為連婦聯會出身的鄭佩芬都被砍，擺明是要殺雞儆猴，告訴泛藍人士不要遊走邊緣，但也認為被視為「權貴藍」的人被開除，對國民黨而言可能有危險。也有人指出侯友宜若非新北市長，很可能落得跟李正皓、鄭佩芬一樣的下場，這樣的結果也讓網友大嘆「難怪沒人敢跟韓合作」。

網友疾呼「這個黨沒救了」，認為忠言逆耳若不能被接受，難道真要落得全黨與韓共進退的下場？感嘆國民黨若砍掉鄭佩芬的權貴藍，就剩庶民藍了，另有人替被開除了兩人謀出路，認為可以加入台灣民眾黨。