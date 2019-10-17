酬庸肥貓8大類 曾文生備詢成箭靶

2019-10-17 19:32 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨16日推出「地表最強酬庸王」撲克牌，將民進黨政府酬庸的人事分成8類，指控共有54隻「肥貓」。經濟部與國發會17日針對「政府持股的公民營事業董事長、總經理以及轉投資公司的人事派任」進行報告。當多名藍委以「肥貓處處生」為主軸，質詢經濟部次長曾文生時，他回應「委員，我們有必要在國會討論選舉文宣嗎？」

曾文生是肥貓？

數位藍委將質詢台上猛提在「酬庸」，林德福抨擊，民進黨過往主打人事年輕化，但政府持股事業董總超過70歲者卻有40人。孔文吉則表示，曾任高雄市經發局局長的曾文生是「菊權升天」。對此，曾文生回應說：「委員，我們一定要在國會討論選舉文宣嗎？」他表示，不曉得自己被列入酬庸名單。

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「沒有工作經歷，就沒有經驗、但有工作經歷，就被歸類為裙帶關係；這是文官的兩難。」曾文生澄清說，他目前主管經濟部的國營和能源事業，而高雄市的國營事業本來就最密集、能源事業多。而一旁的國發會主委陳美伶也表示，認識曾文生很久了，他是很專業的文官。陳美伶強調，法人董總等資料都已公開揭露。

藍委陳超明質詢曾文生時說：「政務官的調任須負政治責任，你們政務官好好做事我沒話講。」陳也提到，國營企業母公司，執政黨還不敢隨便亂用人；子公司的吃相才真難看。特別的是，陳超明在質詢結束前竟誇獎曾文生說，「你的歷練不亞於我的歷練，你真的不是吳音寧（暗指肥貓）啦！」惹得眾人笑出聲。

羅：破壞文官體制

「每次改朝換代，經濟部都有4500個可派任的位子。」羅明才表示，取得政權後，派任權理所當然是在執政黨手上，如果經營成效很好，那也無可厚非，但若沒有適才適所任用，只是充滿著吳音寧、口譯哥等裙帶關係會讓文官認為，「只要懂得經營人際關係、懂得選擇派系路線就好，不必好好做事，將文官體制破壞殆盡。」

羅明才說，以前在馬政府時代，即便有位置，也不敢逾越份際；若非專業人員，不敢隨便派任。一直以來，都有許多沒選上的卸任立委，透過關係不斷地拜託、以人事壓力求得位置的現象；羅明才表示，不敢說馬政府完全沒有此現象，但假設馬政府的比例佔5%，現在的比例已是超過100%，「前後朝差距太大，吃相難看。」

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