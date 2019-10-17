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女性農場遭歧見 歐盟議員籲修正

2019-10-17 19:40台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

「女性初次採收農作不會帶來壞運！」歐盟議員卡瓦哈斯於15日舉辦的農場活動中表示，小時候深受女性歧見所苦。根據葡萄牙統計，雖有近6成女性受農業領域高知識教育，但僅有不到4成的農場有女性擔任管理職。在奈及利亞則有女企業家阿德蕾雅開辦農業科技公司，特意將高科技、永續環保及多聘請女性員工作連結。

男性採收第一顆果實

根據《EURACTIV》報導，「當女性在農業領域付出的越多，對女性的一些歧見更迫切的需要改變。」中間偏左派的歐洲議會議員卡瓦哈斯於15日一場由歐盟舉辦的農業活動中表示，從小便深受歧見所苦。小時候在農場長大的她說：「我們家有一座小果園，每年初次採收時，都一定要由男性摘第一顆果實，也就是由我爸爸開始。」

卡瓦哈斯表示，此觀念在擁有農場的家庭中司空見慣。她說：「爸爸去世後，我以為我媽就會去採收第一顆果實，但她以『由女人初次採收會帶來壞運氣』的理由拒絕了。」這名葡萄牙籍議員指出，種種的刻版印象及歧見根深柢固的植入於社會裡，我們必須消弭此現象。

男女同酬還要等10年

根據歐盟報告，2014年女性佔農業領域總工時35%，但僅30%農場由女性擔任管理職。卡瓦哈斯說：「這很矛盾，葡萄牙女性受農業領域高知識教育者，已達到57%，高於歐盟50%的平均值。」據統計，於農業領域工作的女性近4成薪資收入比男性低，儘管雙方的工作內容相同，至少還要10年才能達到職場薪資平等。

非洲有人破除歧見

據《路透社》報導，要打破性別歧見的還有在非洲的阿德蕾雅，其於奈及利亞創辦的農業科技公司推廣「水耕法」，以水代替土壤栽種蔬菜。「一開始連我公司的員工有技術上的問題，都會先去問我老公而不是我，但這讓我覺得更有挑戰性。」阿德蕾雅受訪時表示。

阿德蕾雅表示：「女性佔了將近一半的世界農業勞動人口，但貢獻的能見度遠遠不及付出程度，發展中國家尤其是如此。」其致力於改善女性地位，此圈子雖然小但逐漸茁壯中。其農場聘請的6名員工中有4名女性，她表示：「我很樂意改變大家對農夫的既定印象，打破刻板印象總是好事。」

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