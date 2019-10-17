自嘲戳破國瑜的新衣 李正皓：開除我能救選情？

2019-10-17 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨考紀會今早開會，通過將建請黨中央開除李正皓、鄭佩芬黨籍。考紀會認為兩人以不實言論造謠汙衊本黨提名總統及黨內參選同志。

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓在臉書貼文以「韓國瑜的新衣」為題，指用莫須有的罪名開除他，能挽救韓國瑜的選情嗎？

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李正皓說，韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，身邊的每一個人都知道他沒穿衣服，但為了權力、權勢，每個人都選擇沈默，更甚者還會誇讚國王的衣服真漂亮。

當國王沒有穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩，荒謬的童話故事竟然在現實生活上演。

這就是現在的「國瑜黨」，解決不了問題，就解決提出問題的人。