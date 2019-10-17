自嘲戳破國瑜的新衣 李正皓：開除我能救選情？
2019-10-17 16:50
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
國民黨考紀會今早開會，通過將建請黨中央開除李正皓、鄭佩芬黨籍。考紀會認為兩人以不實言論造謠汙衊本黨提名總統及黨內參選同志。
國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓在臉書貼文以「韓國瑜的新衣」為題，指用莫須有的罪名開除他，能挽救韓國瑜的選情嗎？
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李正皓說，韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，身邊的每一個人都知道他沒穿衣服，但為了權力、權勢，每個人都選擇沈默，更甚者還會誇讚國王的衣服真漂亮。
當國王沒有穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩，荒謬的童話故事竟然在現實生活上演。
這就是現在的「國瑜黨」，解決不了問題，就解決提出問題的人。
李正皓說，災難不是因為烏鴨叫才來，趕走了烏鴨，災難一樣會到來。未來，他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派、他始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨。他一樣會繼續當烏鴨，看到哪裡有災難，一樣會熱心的提醒，要丟石頭、要趕走我，儘管來，因為趕得走烏鴨，但趕不走災難！
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