多位原轉會委員 肯定蔡總統原保地議題處理

2019-10-17 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



原民會主委夷將今天在總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會針對土地議題進行專案報告，多位原轉會委員聽取報告後都大力肯定蔡英文總統對原住民保留地議題處理情形，蔡總統說，關於包括原保地在內的原住民族土地議題，是台灣不同族群需要共同面對的課題，必須一起學習、理解歷史，相互溝通對話，才能逐漸消除偏見走向和解和永續發展。

原民會主委夷將．拔路兒針對原住民土地議題進行專案報告，他表示，從歷次原轉會委員會議涉及土地有六項議案，包括山坡地保育利用條例第卅七條修法、屏東縣來義鄉原住民保留地電塔補償案、補辦增劃編保留地辦理情形、高雄荖濃溪增劃編保留案、林田山林業文化園區註記原保地案、都蘭部落使用輔導會都蘭林場土地案。

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夷將指出，山保條例在去年十二月廿八日在立法院三讀通過，蔡英文總統在今年一月九日正式公告，山保條例修正後的最重大影響就是，原來原住民保留地要申請取得土地所有權，之前是等待五年才能取得所有權，經過去年修法之後，所有的申請增劃編保留地的族人就不用再等待五年，法案一通過，立即受惠的原住民族人大概有超過三萬人，達成有關土地轉型非常重要的階段目標。

在山保條例修正通過後，夷將說，屏東縣來義鄉原保地電塔補償案，在山保條例一直沒有修法找不到解套方法，後經內政部與曾華德召開協調會，及與經濟部舉行原山會議，終於有比較重大進展，依目前進度終於在明年一月可以取得土地所有權，未來搭配來義鄉，經濟部及台電可以研商補償事宜。

經濟部次長林全能也補充表示，來義鄉鐵塔已經擬定處理機制及時間，雖要等到明年一月土地公告，但台電已辦理預為分割，加速相關補償事業，其餘關於在原保地的電塔，台電會依此機制來辦理。

夷將也進一步提到補辦增劃編保留地辦理情形，他表示，從民國一０五到一０七年，即便在沒有修法，經過各部會及地方努力，已經完成六八九公頃增劃編保留地返還事宜，同時也持續跨部會協商，到八月十三日行政院政務委員林萬億主持專案會議，取得兩大重要的共識，確認原保地審查比較屬於可以寬鬆的標準推動，再次要求各部會加速增劃編原保地的作業，山保條例修正後，不用等待五年，增劃編土地所有權取得會比原來三年、十多年來會有更快速來推動，

關於高雄荖濃溪增劃編保留地，夷將則表示，林萬億在八月十三日主持專案會議，十月七日正式受理，可以逐步解決，也會有重大進展。

關於林田山林業文化園區註記原保地案，夷將說，內政部和花蓮縣政府會用重新註記方式來解決原住民土地歸還部分，未來土地會註記回原住民保留公有保留的土地。

此外，都蘭部落使用輔導會都蘭林場土地案，夷將提到，行政院長蘇貞昌三月一日到都蘭部落親自會勘，承諾未來要發揮地方創生精神，讓都蘭林場交由部落來管理的宣示，今年六月十一日，退輔會會同台東農場與部落完成很重要具有歷史性的行政委託契約簽約完成，原民會提供相關費用讓都蘭部落來經營農場，明年初原民會和相關部會協助部落落實推動地方創生的計畫。

夷將表示，有關原住民保留地開發管理辦法提升為法律位階，在去年十月四日，原開辦法提升為法律位階，已在今年八月跨會會議，草案擬定後，相關部會討論完就報送行政院。

農委會林務局林華清也補充說，原保地在過去政府劃定增劃編，欠缺證據，僅用航空照片，森林覆蓋或小面積無法從航空照片看出來，在原民會經由協商有決議，只要是由當地公所查證後，確認使用人民國七十七年二月一日前有使用事實，可以同意作為增劃編的參據，林務局地方林管處積極配合公所依此原則辦理。

在聽取報告後，原轉會委員帖喇．尤道率先向總統表達感謝，他表示，過去最困擾原住民的是在國家公園範圍內的原保地、水資源區內的水源特定區的原保地「禁伐補償」，行政院會今天已通過修正草案，令原住民相當振奮。振奮的原因，不只是得到實質性的經費補償，而是國家落實原住民保留地精神，保障原住民生計，及原住民就是原保地真正的主人，盼儘早排入修正完成。

關於亞泥三方會談，亞泥日前對高等行政法院判決提出上訴，帖喇．尤道說，協商暫時無進度，在地的太魯閣族人認為，即使沒有新的協商進度，在既有協商結論下，政府也應積極推動舉辦永續工作坊的結論，政府要推動，積極協助族人凝聚共識，思考礦場未來發展，希望行政部門執行之前達成三次協商會議結論。

夷將對此表示，即便亞泥提起上訴，但是協商並沒有停止，會持續安排三方協商會議會繼續做，包括真相調查會請林萬億主持，期末報告會有進展。

另一位原轉會委員伊斯坦大．貝雅夫．正福則說，原轉會每次發言五分鐘，迄今有六十分鐘，但六十分鐘解決掉日據、國民政府有關原住民祖產地故居部落土地，並在總統指示下，對祖產地歸還，透過增劃編保留地方式歸還給原住民，尤其在六月十八日，蔡總統在原轉會下了改變歷史時刻的指示，希望行政部門不要把歸還土地時間不要再拖了，這句話再增劃編程序及規則解釋做了改變，八月十三日林萬億召開增劃編管理辦法檢視，讓行政機關依法行政上站得住腳。

他說，轉型正義必須是思維的改變、行政服務的改變，轉型正義土地的核心才會逐漸實現。原轉會其實功能和貢獻非常大，增劃編保留地案是一個大突破，等於解決一百二十年的時間，終於把原保地還給原住民族。

貝雅夫說，原住民族族人申請在過程中，公所、縣市政府、中央部會都要合作，站在公義的立場、站在轉型正義的立場，協助原住民族。他在第一次會議時，坐在他右邊是最痛恨的單位林務局，如今林務局打開心胸，他終於肯定林務局長的作為。

蔡總統最後表示，原住民保留地衍生的議題雖然複雜多樣，在原轉會委員積極建言下，政府持續推動，無論是個案的處理或通案的法制政策調整，都一步步來解決問題，法制和政策的部分，請行政院繼續按照步調來進行。

蔡總統還說，關於包括原保地在內的原住民族土地議題，是台灣不同族群需要共同面對的課題，一起學習理解歷史相互溝通對話，才能逐漸消除偏見走向和解和永續發展，希望原轉會及政府同仁為長期目標一起努力，林務局局長，從左邊到右邊，一起解決希望一起來努力。