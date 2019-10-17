國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

2019-10-17 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨中央考紀會再祭出考紀開鍘，對草協聯盟發起人李正皓及資深媒體人鄭佩芬做出開除黨籍的處分。

中央考紀會今天上午召開第25屆第七次委員會議，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件。

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考紀會新聞稿指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但｢留校察看｣之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。

考紀會表示，鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的｢換連3.0｣言論詆毀黨及多位黨內同志。

考紀會表示，考紀會做出建議處分案後，將提報中央常會，建請同意開除李正皓及鄭佩芬的黨籍。