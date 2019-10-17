政府捐助財團法人監督辦法通過 確保正常運作
2019-10-17 16:30
聯合報 記者陳熙文
／台北即時報導
為加強監督政府捐助的財團法人，內政部於今部務會報通過「內政部主管政府捐助財團法人監督辦法」草案，明定所主管財團法人的預算編製、兼職費與薪資規範，及每年應提出績效報告等，以確保財團法人正常運作。
內政部表示，今年2月施行的財團法人法規定，主管機關得就政府捐助財團法人的績效評估、預決算編審與核轉、董事與監察人兼職費、董事長與其他從業人員薪資及獎金等事項，訂定監督之規定，因此內政部這次訂定監督辦法，明確規範這些事項，以落實財團法人法對政府捐助的財團法人加強監督的立法意旨。
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內政部指出，監督辦法除明定薪資及兼職費支給基準外，也明定獎金支給上限，政府捐助的財團法人每年獎金總額，以平均每人2.5個月為原則，並得依個人績效表現，訂定差異化的發放基準，且發放基準需經董事會決議後，報內政部核准，以有效監督並確保運作健全。
目前由內政部主管政府捐助的財團法人共有7個，包括：二二八事件紀念基金會、臺灣省義勇人員安全濟助基金會、義勇消防人員安全濟助基金會、亞洲土地改革與農村發展中心、臺灣營建研究院、中央營建技術顧問研究社、台灣建築中心。
內政部表示，今日部務會報通過之「內政部主管政府捐助財團法人監督辦法」草案，將配合財團法人法施行日期，溯及自今年2月1日施行，以確保財團法人正常運作及健全發展。
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