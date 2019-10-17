影／「黑郭」言論涉人身攻擊 郭辦：蒐證採取法律行動

鴻海創辦人郭台銘的支持者在網路上列出前十名黑郭立委名單，更強力號召郭粉拒投他們，名列第十名的國民黨立委參選人洪孟楷表示從他過去的言論來看，他絕對不是黑郭立委，但他也說進廚房就不怕燙，尊重每一個選民的意見。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，這份黑郭名單郭辦並不清楚，是粉絲的自發性的行為，因此表示尊重，但也強調不會干涉該行動。

只是日前國民黨主席吳敦義才表態，不會限制郭台銘為藍委站台，如今郭粉啟動拒投黑郭立委行動，是否也意味著郭粉不希望郭台銘為藍營立委參選人站台？蔡沁瑜表示，不清楚支持者的想法，但是郭台銘要為誰站台，郭辦有提名審議小組會做進一步的評估；至於目前有沒有藍委前來接洽邀請郭台銘站台，蔡沁瑜表示目前還沒有。

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永齡基金會執行長劉宥彤今天上午接受廣播節目專訪表示，現在沒有辦法講說郭台銘一定會或一定不會為藍委站台，她認為這要仔細考量，除了郭台銘站台對立委本身有沒有益處之外，郭台銘與友好立委的合縱連橫，也不一定要在立委選舉的時候就出現，即合作戰線會思考延至國會進行。